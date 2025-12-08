Hình hài đường cao tốc TPHCM đi Tây Nguyên sau gần 1 năm khởi công

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch số 197 về phát động phong trào "Thi đua hoàn thành tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án" trên địa bàn tỉnh. Đối với dự án đường cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai đề nghị các đơn vị, địa phương phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2025 là 70% và 100% trong quý I/2026 để dự án thi công kịp tiến độ đề ra.