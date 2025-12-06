Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Đề phòng sạt lở, cao tốc La Sơn - Hòa Liên tiếp tục thông xe 1 làn đến đầu năm sau

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên nối Huế và Đà Nẵng tiếp tục duy trì phương án tổ chức giao thông tạm đến đầu tháng 1 năm sau.

Sáng 6/12, thông tin từ Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, do nguy cơ sạt lở tiếp diễn tại dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía đông đoạn La Sơn - Hòa Liên, phương án tổ chức giao thông tạm trên tuyến đường nối Huế và Đà Nẵng tiếp tục được duy trì đến đầu tháng 1/2026.

cao-toc-b.jpg
Trên đoạn tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên﻿ qua TP. Huế xảy ra sạt lở do mưa lớn trong thời gian vừa qua.

Theo đó, các loại xe khách và xe tải trên 6 trục tiếp tục bị cấm lưu thông trên tuyến, với thời gian thực hiện từ 5h sáng 6/12/2025 đến 17h ngày 6/1/2026. Đồng thời, chỉ cho các phương tiện còn lại được phép lưu thông từ 5h đến 17h hàng ngày.

Cụ thể, tại đoạn Km50+700 đến Km50+800, tiếp tục tổ chức thông tuyến 1 làn xe và bố trí lực lượng điều tiết giao thông thường trực 24/24h. Các đoạn tuyến còn lại cho phép lưu thông với tốc độ tối đa 50 km/h. Đơn vị chức năng tiếp tục theo dõi trong khoảng 30 ngày (từ 6/12/2025 đến 6/1/2026). Sau thời gian này, nếu đánh giá đủ điều kiện an toàn, Bộ Xây dựng sẽ cho phép tổ chức thông tuyến 2 làn xe tại các vị trí nêu trên.

cao-toc.jpg
Các loại xe khách và xe tải trên 6 trục tiếp tục bị cấm lưu thông﻿ trên tuyến La Sơn - Hòa Liên, phương tiện khác chỉ được lưu thông 1 làn xe tại đoạn Km50+700 đến Km50+800.

Người dân và các phương tiện được khuyến cáo chủ động lựa chọn tuyến đường phù hợp, đảm bảo an toàn. Lực lượng CSGT Công an TP Huế và Đà Nẵng sẽ làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn và nhắc nhở người điều khiển phương tiện không đi vào các đoạn tuyến đang hạn chế.

Trước đó, ngày 8/11, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh có văn bản thông báo phương án tổ chức giao thông tạm thời từ ngày 10 đến 20/11, cấm xe tải 6 trục và các loại xe khách; chỉ cho các phương tiện lưu thông trên tuyến từ 5h đến 17h hàng ngày. Tiếp đó, ngày 20/11, đơn vị tiếp tục ban hành văn bản về việc duy trì thông tuyến 1 làn xe, cấm xe khách và xe tải trên 6 trục từ 5h ngày 21/11 đến 17h ngày 5/12.

Ngọc Văn
#Dự án #mở rộng cao tốc #La Sơn - Hoà Liên #duy trì phương án #tổ chức giao thông #tạm thời #Ban Quản lý dự án #đường Hồ Chí Minh #nguy cơ sạt lở #tiếp diễn #TP Huế #Đà Nẵng

