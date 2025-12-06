Tìm thấy thi thể thiếu niên bị lật thúng trên sông

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể thiếu niên ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai mất tích trong vụ lật thúng trên sông Hà Thanh, khi em cùng bạn chèo ra nhặt quả bóng bị trôi.

Sáng 6/12, ông Trần Việt Quang - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, cho biết: Các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của thiếu niên bị lật thúng trong lúc chèo ra sông Hà Thanh để nhặt bóng.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, chiều 5/12, em T.V.M cùng bạn V.T.K (14 tuổi, trú phường Quy Nhơn) đến chơi bóng chuyền tại khu vực Tổ 1, thuộc phường Quy Nhơn Đông.

Trong lúc chơi, quả bóng bị rơi xuống nước, trôi ra sông Hà Thanh. Thấy vậy, K. và M. chèo thúng ra lấy. Tuy nhiên, nước tràn vào làm thúng bị chìm khiến cả hai hoảng hốt kêu cứu.

Lực lượng chức năng triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Phát hiện sự việc, một người dân đã chèo thuyền ra cứu được K. Còn M. bị nước cuốn mất tích. Đến khoảng 22h (tối 5/12), các lực lượng chức năng đã tìm được thi thể của em M.

Trương Định
