Cháy nhà trong hẻm ở TPHCM, một người đàn ông tử vong

TPO - Sáng 6/12, một vụ cháy xảy ra tại căn nhà trong hẻm 72, đường số 4, phường Hiệp Bình (TP Thủ Đức cũ, TP.HCM) khiến một người đàn ông 47 tuổi mắc kẹt bên trong và tử vong. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo ghi nhận, đến hơn 9 giờ ngày 6/12, Công an phường Hiệp Bình phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày, người dân sinh sống trong hẻm phát hiện khói lửa bốc lên ngùn ngụt từ tầng trệt phía sau căn nhà nói trên. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bùng phát dữ dội.

Nhiều người dân đã hô hoán, dùng bình chữa cháy mini và nước để khống chế đám cháy ban đầu nhưng không thành do lửa quá lớn.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai công tác dập lửa.

Xe chữa cháy tại hiện trường.

Qua điều tra ban đầu, một người đàn ông tên T.C.T (47 tuổi) được xác định đã tử vong do mắc kẹt bên trong căn nhà khi xảy ra cháy.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Trước đó 1 ngày (5/12), một vụ cháy quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM đã cướp đi sinh mạng của 4 người, trong đó có 3 mẹ con; 2 người khác phải nhập viện cấp cứu.