Xã hội

Google News

Hai người bị xe khách tông tử vong khi ngồi uống nước bên vệ đường

Xe khách 40 chỗ chạy trên Quốc lộ 80 bất ngờ lao sang lề trái, tông vào ba thanh niên đang ngồi uống nước ven đường ở Đồng Tháp, khiến hai người tử vong và một người bị thương nặng.

Ngày 6/12, Công an tỉnh Đồng Tháp đang làm rõ vụ xe khách giường nằm tông chết hai thanh niên đang ngồi uống nước bên lề đường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h30 ngày 5/12, xe khách 40 chỗ do ông Nguyễn Tấn M. (50 tuổi, ngụ xã Bình An, tỉnh An Giang) điều khiển, chạy trên Quốc lộ 80, hướng Lấp Vò – Sa Đéc.

Khi đến đoạn đường qua ấp Vĩnh Phú, xã Lấp Vò (Đồng Tháp), xe bất ngờ lao sang lề trái, tông vào ba thanh niên đang ngồi uống nước bên lề đường, trước cửa quán cà phê.

tai-nan-509.jpg
Ba thanh niên ngồi uống nước bên đường trước khi bị xe khách tông. Ảnh cắt từ clip

Cú va chạm khiến anh Huỳnh Trung T. (19 tuổi, ngụ xã Lai Vung, Đồng Tháp) và Nguyễn Huỳnh K. (19 tuổi, ngụ xã Lấp Vò) tử vong; anh Đoàn Tấn T. (18 tuổi, ngụ xã Lấp Vò) bị thương nặng.

Nhận tin báo, Công an xã Lấp Vò phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên ô tô có 20 người gồm: tài xế M., một tài xế phụ, một lơ xe và 17 hành khách. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy tài xế Nguyễn Tấn M. không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

Vietnamnet
#xe khách #xe khách tông chết hai thanh niên ngồi uống nước #hai thanh niên ngồi uống nước ven đường bị xe khách tông tử vong #Đồng Tháp

