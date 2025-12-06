Tông vào đuôi xe bồn đang dừng, hai người nguy kịch

TPO - Xe máy chở hai người lưu thông trên Quốc lộ 1K (TPHCM), bất ngờ tông vào đuôi xe bồn đang dừng. Vụ tai nạn làm 2 người nguy kịch, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Trưa 6/12, Công an TPHCM đã hoàn tất công tác khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe bồn và xe máy làm hai người bị thương nặng, vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, anh T.G.B. (22 tuổi, ngụ TPHCM) điều khiển xe máy chở anh N.C.N.N. (20 tuổi) lưu thông trên Quốc lộ 1K, theo hướng từ TPHCM đi Đồng Nai.

Hiện trường vụ tai nạn

Khi đến đoạn thuộc địa phận phường Đông Hòa, TPHCM, xe máy bất ngờ tông vào đuôi xe bồn đang dừng đỗ sát vỉa hè.

Cú tông mạnh khiến xe máy dính chặt vào đuôi xe bồn, hai thanh niên bị thương rất nặng nằm bất động, được người dân đưa đi cấp cứu.

Theo kết quả chấn đoán từ bệnh viện, anh T.G.B. bị nứt xương hộp sọ, xuất huyết não, tiên lượng xấu; người còn lại đa chấn thương.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.