TP.HCM: 3 xe va chạm liên hoàn, một phụ nữ tử vong

TPO - Cả ba phương tiện gồm xe rác, ô tô và xe máy đang lưu thông cùng chiều theo hướng về cầu Phú Mỹ thì bất ngờ xảy ra va chạm khiến 1 người phụ nữ ngồi trên xe máy ngã xuống đường tử vong.

Chiều 1/12, trên đường Huỳnh Tấn Phát (phường Phú Thuận, TP.HCM) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe máy, ôtô con và xe chở rác khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ.

Clip hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, khoảng 16 giờ cùng ngày, cả ba phương tiện đang lưu thông cùng chiều theo hướng về cầu Phú Mỹ thì bất ngờ xảy ra va chạm. Theo thông tin ban đầu, xe chở rác đã tông vào xe máy và ôtô đi phía trước, khiến xe máy ngã xuống đường.

Thời điểm này, xe máy do một tài xế xe công nghệ điều khiển, chở theo một phụ nữ phía sau. Cú va chạm mạnh khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ, tài xế xe máy bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra gần giao lộ Nguyễn Thị Thập – Huỳnh Tấn Phát, đúng giờ cao điểm, khiến giao thông qua khu vực ùn ứ nghiêm trọng.

Đến gần 19 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân và điều tiết giao thông.