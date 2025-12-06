Sà lan chở hơn 900 khối cát lật úp ở Vũng Tàu, 3 thuyền viên rơi xuống biển

TPO - Chiếc sà lan chở 910 khối cát gặp sự cố và bị sóng đánh lật úp khi đến vùng biển gần mũi Nghinh Phong (phường Vũng Tàu, TPHCM). Ba thuyền viên trên sà lan rơi xuống biển...

Chiều 6/12, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu (Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Bộ Tư lệnh TPHCM) cho biết, vừa giải cứu kịp thời 3 thuyền viên trên sà lan bị lật úp ngoài biển Vũng Tàu.

Sà lan Long An 05553 bị nạn ở vùng neo Vũng Tàu

Theo đó, vào lúc 8h hôm nay (6/12), Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu nhận được thông tin từ thuyền trưởng sà lan Long An 05553 về việc phương tiện gặp nạn ở vùng neo Vũng Tàu.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu đã trưng dụng ca nô VT 2018 của Công ty Vận tải biển Vũng Tàu (VungtauShip) và điều động lực lượng nhanh chóng cơ động ra vị trí sà lan bị nạn triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn.

Đến khoảng 9h30 cùng ngày, lực lượng Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiếp cận vị trí tàu bị nạn. Lúc này sà lan đã lật úp và chìm. Ba thuyền viên trên sà lan sau khi rơi xuống biển, đã được tàu cá BTH 84859TS cứu vớt đưa lên tàu an toàn. Tàu cá BTH 84859TS đã tiến hành bàn giao 3 thuyền viên này cho đơn vị đưa vào bờ chăm sóc sức khỏe. Hiện 3 thuyền viên đã được chủ phương tiện bị nạn tiếp nhận.

Bước đầu lực lượng chức năng xác định, sà lan trên chở 910 khối cát xây dựng nhập khẩu từ Campuchia. Trên sà lan có 3 thuyền viên do ông Huỳnh Thanh Quý (quê xã Long Phụng, tỉnh Tây Ninh) làm thuyển trưởng, rời cảng Vĩnh Xương tỉnh An Giang vào ngày 4/12 tới cảng Sao Mai - Vũng Tàu để trả hàng.

Lực lượng Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu thăm hỏi chăm sóc sức khỏe các thuyền viên sà lan Long An 05553 bị nạn.

Đến khoảng 8h ngày 6/12, khi đang hành trình đến khu vực biển cách Mũi Nghinh Phong thuộc phường Vũng Tàu, TPHCM khoảng 2 hải lý về hướng Tây Nam, sà lan bị chết máy trôi tự do.

Hiện đơn vị đã thông báo cho các cơ quan có liên quan và các phương tiện biết được vị trí sà lan bị nạn để vòng tránh. Đồng thời, đơn vị phối hợp với Cảng vụ Hàng hải TPHCM tiếp tục xử lý vụ việc.