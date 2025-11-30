Cận cảnh sà lan 3.600 tấn làm sân khấu Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ

Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ 2025 sẽ diễn ra từ ngày 27/12/2025 đến 1/1/2026. Lễ hội nhằm tạo điểm nhấn văn hóa - du lịch, chào mừng năm mới 2026, đồng thời giới thiệu và quảng bá nét đặc trưng văn hóa sông nước của ĐBSCL nói chung và Cần Thơ nói riêng. Các hoạt động chính của Lễ hội sẽ tập trung tại khu vực công viên Sông Hậu và công viên Bến Ninh Kiều. Đêm khai mạc diễn ra lúc 18h30 ngày 27/12.