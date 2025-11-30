Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cận cảnh sà lan 3.600 tấn làm sân khấu Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ

Cảnh Kỳ

TPO - Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ 2025 diễn ra cuối tháng 12, với nhiều hoạt động đặc sắc. Để phục vụ lễ hội, một đơn vị tài trợ 3 chiếc sà lan và 3 tàu kéo phục vụ các hoạt động trên sông, trong đó có một chiếc sà lan trọng tải 3.600 tấn làm sân khấu chính, chiếc khác làm sân bắn pháo hoa.

sa.jpg
Ngày 30/11, ông Trần Thanh Vũ - Tổng Giám đốc Công ty CP Bê tông 620 Châu Thới - cho biết đã tài trợ 3 sà lan và 3 tàu kéo phục vụ Lễ hội Văn hóa sông nước﻿ Cần Thơ năm 2025.
sa1.jpg
Trong đó, một sà lan dài 85 m, rộng 20 m, tải trọng 3.600 tấn làm chức sân khấu chính, chiếc sà lan dài 60 m, rộng 16 m, tải trọng 2.200 tấn làm hậu trường sân khấu chính, một chiếc sà lan khác 2.200 tấn làm sân bắn pháo hoa.
sa3.jpg
Cùng với 3 sàn lan là 3 tàu kéo hỗ trợ công tác tổ chức, hậu cần, di dời, phòng cháu chữa cháy...
sa4.jpg
Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ được kỳ vọng góp phần tạo ra những mô hình du lịch sông nước mới mẻ, khác biệt cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long﻿.
sa2.jpg
Cần Thơ sở hữu Bến Ninh Kiều﻿ và dòng sông đẹp chảy qua trung tâm thành phố, có thể phát triển các sản phẩm du lịch kết hợp trên bờ dưới nước, tạo trải nghiệm phong phú cho du khách. Nếu có các sản phẩm bài bản, nhiều địa phương trong vùng hoàn toàn có thể nhân rộng mô hình này.

Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ 2025 sẽ diễn ra từ ngày 27/12/2025 đến 1/1/2026. Lễ hội nhằm tạo điểm nhấn văn hóa - du lịch, chào mừng năm mới 2026, đồng thời giới thiệu và quảng bá nét đặc trưng văn hóa sông nước của ĐBSCL nói chung và Cần Thơ nói riêng. Các hoạt động chính của Lễ hội sẽ tập trung tại khu vực công viên Sông Hậu và công viên Bến Ninh Kiều. Đêm khai mạc diễn ra lúc 18h30 ngày 27/12.

Cảnh Kỳ
#sông nước #Cần Thơ #lễ hội #sân khấu #sà lan #pháo hoa #địa phương

