Lý do TPHCM hoãn tổ chức lễ hội sông nước

TPO - Lễ hội sông nước TPHCM lần thứ 3 sẽ dời lịch tổ chức sang năm 2026 thay vì diễn ra vào cuối năm nay. Việc tạm hoãn nhằm đảm bảo tiến độ chuẩn bị về hạ tầng, nhân lực, kết nối hoạt động cộng đồng và các chương trình trải nghiệm đi kèm.

Sở Du lịch TPHCM vừa thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Lễ hội sông nước TPHCM lần thứ 3.

Theo đó, quyết định dời thời điểm tổ chức được đưa ra sau khi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM xem xét các điều kiện thực tế để bảo đảm công tác chuẩn bị và vận hành đạt hiệu quả cao nhất.

Sở Du lịch cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu thời gian tổ chức mới và thông tin ngay khi được UBND TPHCM chấp thuận, nhằm giúp các đơn vị chủ động phối hợp trong thời gian tới.

Trước đó, Lễ hội sông nước TPHCM lần 3 được công bố diễn ra từ ngày 29/11-31/12. Lễ hội kéo dài hơn một tháng với hàng loạt hoạt động văn hóa du lịch đặc sắc dọc sông Sài Gòn, kênh rạch và các bến cảng.

Điểm nhấn dự kiến là "Signature Show - Nhịp cầu xuyên không", một chương trình thực cảnh kết hợp âm nhạc, vũ đạo, xiếc và công nghệ trình diễn hiện đại.

Lễ hội còn có không gian "trên bến dưới thuyền", carnival đường phố, nghệ thuật ánh sáng, đua thuyền, lễ hội ẩm thực và chuỗi sự kiện kích cầu du lịch đường thủy, hướng đến quảng bá hình ảnh đô thị sông nước, kết nối TPHCM với các địa phương lân cận.

Việc tạm hoãn tổ chức lễ hội này sang năm 2026 được đánh giá là cần thiết nhằm đảm bảo tiến độ chuẩn bị về hạ tầng, nhân lực, kết nối hoạt động cộng đồng và các chương trình trải nghiệm đi kèm.

Trước đó, Lễ hội Sông nước TPHCM năm 2024 tạo dấu ấn đặc biệt, đưa lễ hội trở thành một trong số ít sự kiện tại Việt Nam đạt thành tích quốc tế kép.