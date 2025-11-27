Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Lý do TPHCM hoãn tổ chức lễ hội sông nước

Anh Nhàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lễ hội sông nước TPHCM lần thứ 3 sẽ dời lịch tổ chức sang năm 2026 thay vì diễn ra vào cuối năm nay. Việc tạm hoãn nhằm đảm bảo tiến độ chuẩn bị về hạ tầng, nhân lực, kết nối hoạt động cộng đồng và các chương trình trải nghiệm đi kèm.

Sở Du lịch TPHCM vừa thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Lễ hội sông nước TPHCM lần thứ 3.

Theo đó, quyết định dời thời điểm tổ chức được đưa ra sau khi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM xem xét các điều kiện thực tế để bảo đảm công tác chuẩn bị và vận hành đạt hiệu quả cao nhất.

Sở Du lịch cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu thời gian tổ chức mới và thông tin ngay khi được UBND TPHCM chấp thuận, nhằm giúp các đơn vị chủ động phối hợp trong thời gian tới.

image-2328.jpg

Trước đó, Lễ hội sông nước TPHCM lần 3 được công bố diễn ra từ ngày 29/11-31/12. Lễ hội kéo dài hơn một tháng với hàng loạt hoạt động văn hóa du lịch đặc sắc dọc sông Sài Gòn, kênh rạch và các bến cảng.

Điểm nhấn dự kiến là "Signature Show - Nhịp cầu xuyên không", một chương trình thực cảnh kết hợp âm nhạc, vũ đạo, xiếc và công nghệ trình diễn hiện đại.

Lễ hội còn có không gian "trên bến dưới thuyền", carnival đường phố, nghệ thuật ánh sáng, đua thuyền, lễ hội ẩm thực và chuỗi sự kiện kích cầu du lịch đường thủy, hướng đến quảng bá hình ảnh đô thị sông nước, kết nối TPHCM với các địa phương lân cận.

Việc tạm hoãn tổ chức lễ hội này sang năm 2026 được đánh giá là cần thiết nhằm đảm bảo tiến độ chuẩn bị về hạ tầng, nhân lực, kết nối hoạt động cộng đồng và các chương trình trải nghiệm đi kèm.

Trước đó, Lễ hội Sông nước TPHCM năm 2024 tạo dấu ấn đặc biệt, đưa lễ hội trở thành một trong số ít sự kiện tại Việt Nam đạt thành tích quốc tế kép.

Anh Nhàn
#Lễ hội sông nước TP.HCM #Chuyển đổi thời gian tổ chức #Phát triển du lịch đô thị #Hoạt động văn hóa truyền thống #Quảng bá hình ảnh thành phố #Sự kiện nghệ thuật và công nghệ #Chương trình kích cầu du lịch #Kết nối các địa phương lân cận

Xem thêm

Cùng chuyên mục