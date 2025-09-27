Lễ hội sông nước TPHCM giành giải 'oscar' của Mỹ

TPO - Một tin vui đến với ngành du lịch TPHCM khi Lễ hội sông nước TPHCM đã được trao 2 giải gàng tại Giải thưởng International Business Awards (IBA) lần thứ 22 năm 2025. Đây là giải thưởng được coi như "oscar dành cho lĩnh vực kinh tế".

Ban tổ chức Lễ trao giải IBA 2025 đã gửi thư cho Sở Du lịch TPHCM, thông báo cho biết Lễ hội sông nước TPHCM 2024 đã giành được 2 giải: Giải vàng ở hạng mục Lễ hội Nghệ thuật, Giải trí và Công chúng (Art, Entertainment & Public - Festival) và giải vàng tại hạng mục sự kiện văn hóa (Cultural Event).

Theo ban tổ chức, đây là dấu mốc đặc biệt, đưa Lễ hội sông nước TPHCM trở thành một trong số ít sự kiện tại Việt Nam đạt thành tích quốc tế kép. Lễ trao giải IBA 2025 sẽ được tổ chức long trọng vào ngày 10/10/2025 tại Bồ Đào Nha.

Sân khấu hoá Bến Nhà Rồng cách đây hơn 1 thế kỷ tại Lễ hội sông nước TPHCM 2024.

IBA là một trong những giải thưởng uy tín bậc nhất thế giới thuộc hệ thống Stevie Awards của Mỹ, được ví như “giải Oscar dành cho lĩnh vực kinh tế” bởi tờ New York Post. Trải qua 22 mùa tổ chức, mùa giải năm 2025 đã thu hút hơn 3.800 hồ sơ đề cử từ 78 quốc gia và vùng lãnh thổ, quy tụ sự tranh tài của hàng nghìn tổ chức, doanh nghiệp, tập đoàn, thương hiệu và agency hàng đầu toàn cầu.

Theo quy trình, hội đồng giám khảo IBA gồm tối thiểu 5 thành viên đã đánh giá hồ sơ dự thi dựa trên bốn tiêu chí nghiêm ngặt như: Lý do ra đời, mục tiêu đề ra, cách thức triển khai, kết quả & tác động thực tiễn.

Theo Sở Du lịch TPHCM, lễ hội sông nước đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ hội đồng giám khảo IBA, họ đã đánh giá cao cả tầm nhìn chiến lược lẫn hiệu quả lan tỏa mạnh mẽ từ Lễ hội.

“Lễ hội sông nước TPHCM nổi bật như một hình mẫu tiên phong kết hợp hài hòa giữa di sản, du lịch và phát triển kinh tế. Quy mô ấn tượng, cách kể chuyện giàu cảm hứng cùng chuỗi hoạt động đa dạng đã biến bản sắc đô thị sông nước của TPHCM thành điểm hội tụ văn hóa - thương mại hàng đầu khu vực", đại diện Sở Du lịch TPHCM cho biết.

Theo Sở Du lịch TPHCM, thành công của lễ hội sông nước sẽ là động lực để TPHCM tiếp tục phát triển lễ hội như một sản phẩm văn hóa đặc trưng, không ngừng đổi mới với những ý tưởng đột phá, để mỗi mùa lễ hội không chỉ là sự kiện thường niên, mà còn là động lực nâng cao hình ảnh thành phố trong mắt du khách trong nước và quốc tế.

Trình diễn Droid trên sông Sài Gòn.

TPHCM đang tiếp tục triển khai Lễ hội Sông nước lần thứ 3 năm 2025 với nhiều thay đổi lớn. Cụ thể, Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 29/11 đến ngày 31/12 năm nay và trải dài tại nhiều địa điểm trên địa bàn TPHCM.

Lễ hội cũng gắn kết với các hoạt động kích cầu du lịch đường thủy, khuyến mãi mua sắm, giảm giá vé biểu diễn và chương trình liên kết vùng, tạo nên một sự kiện văn hóa, du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách trong nước lẫn quốc tế các hoạt động mang đậm bản sắc sông nước.