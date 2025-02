Lễ hội cầu an của người dân xóm chài miền Tây sông nước

TPO - Ngày 11/2, Lễ hội Miếu bà xóm Chài (phường Hưng Phú, Cái Răng, TP. Cần Thơ) khai mạc, thu hút hàng nghìn người tham gia. Đây là lễ hội truyền thống có từ xa xưa của dân chài lưới với mong muốn cầu an cho quốc thái, dân an, làm ăn may mắn trong năm mới, lễ hội mang đậm nét văn hóa miền Tây sông nước.