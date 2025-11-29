Động thái của Cần Thơ về việc nâng cấp sân bay

TPO - UBND TP. Cần Thơ vừa giao các đơn vị liên quan nghiên cứu nhu cầu, phương án đầu tư nâng cấp các công trình dịch vụ hàng không, phi hàng không tại sân bay quốc tế Cần Thơ, theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

Theo đó, UBND TP. Cần Thơ giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam - Bộ Xây dựng để lập quy hoạch sân bay Cần Thơ, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và khu vực.

Sân bay Cần Thơ.

Sở Xây dựng được giao nghiên cứu nhu cầu và phương án đầu tư các hạng mục đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không và phát triển kinh tế - xã hội địa phương; rà soát các hạng mục đầu tư, nâng cấp các hạng mục thuộc thẩm quyền địa phương để đẩy nhanh tiến độ triển khai.

UBND TP. Cần Thơ yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện, đảm bảo tiến độ và chất lượng, để nâng cao năng lực khai thác của sân bay Cần Thơ, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm logistics của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Hiện sân bay Cần Thơ có 1 đường băng dài 3km, rộng 45m; 10 vị trí đỗ máy bay; một nhà ga hành khách công suất khoảng 3 triệu khách/năm.

Sản lượng hành khách giai đoạn 2019-2023 đạt trung bình 1-1,4 triệu khách/năm, năm 2024 đạt hơn 1 triệu hành khách, 9 tháng đầu năm 2025 đạt khoảng 0,8 triệu hành khách.

Theo Bộ Xây dựng, quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, sân bay Cần Thơ định hướng mở rộng đạt công suất 7 triệu khách/năm năm 2030 và 12 triệu khách/năm năm 2050.

Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030, Bộ Xây dựng đã đề bố trí khoảng 2.661 tỷ đồng để cải tạo đường cất hạ cánh hiện hữu, xây dựng đường lăn song song...