Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Động thái của Cần Thơ về việc nâng cấp sân bay

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND TP. Cần Thơ vừa giao các đơn vị liên quan nghiên cứu nhu cầu, phương án đầu tư nâng cấp các công trình dịch vụ hàng không, phi hàng không tại sân bay quốc tế Cần Thơ, theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

Theo đó, UBND TP. Cần Thơ giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam - Bộ Xây dựng để lập quy hoạch sân bay Cần Thơ, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và khu vực.

sanbay.jpg
Sân bay Cần Thơ.

Sở Xây dựng được giao nghiên cứu nhu cầu và phương án đầu tư các hạng mục đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không và phát triển kinh tế - xã hội địa phương; rà soát các hạng mục đầu tư, nâng cấp các hạng mục thuộc thẩm quyền địa phương để đẩy nhanh tiến độ triển khai.

UBND TP. Cần Thơ yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện, đảm bảo tiến độ và chất lượng, để nâng cao năng lực khai thác của sân bay Cần Thơ, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm logistics của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Hiện sân bay Cần Thơ có 1 đường băng dài 3km, rộng 45m; 10 vị trí đỗ máy bay; một nhà ga hành khách công suất khoảng 3 triệu khách/năm.

Sản lượng hành khách giai đoạn 2019-2023 đạt trung bình 1-1,4 triệu khách/năm, năm 2024 đạt hơn 1 triệu hành khách, 9 tháng đầu năm 2025 đạt khoảng 0,8 triệu hành khách.

Theo Bộ Xây dựng, quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, sân bay Cần Thơ định hướng mở rộng đạt công suất 7 triệu khách/năm năm 2030 và 12 triệu khách/năm năm 2050.

Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030, Bộ Xây dựng đã đề bố trí khoảng 2.661 tỷ đồng để cải tạo đường cất hạ cánh hiện hữu, xây dựng đường lăn song song...

Cảnh Kỳ
#Cảng hàng không #Cần Thơ #quy hoạch #phát triển bền vững #logistics #hàng không Việt Nam #đầu tư

Xem thêm

Cùng chuyên mục