Cục Hàng không họp xuyên đêm vì cảnh báo khẩn với máy bay Airbus A320/A321

TPO - Cảnh báo kỹ thuật khẩn từ Airbus và chỉ lệnh an toàn của Cơ quan An toàn hàng không châu Âu (EASA) đối với dòng A320/A321 buộc Cục Hàng không Việt Nam phải họp xuyên đêm để ứng phó. Với 81 máy bay bị ảnh hưởng, cơ quan quản lý và các hãng bay đang khẩn trương rà soát đội bay và điều chỉnh kế hoạch khai thác.

Đại diện Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) cho biết, theo điện cảnh báo (AOT) được nhà sản xuất Airbus phát đi lúc 23h ngày 28/11 (16h UTC), cùng với Chỉ lệnh EAD 2025-0268-E của EASA, tất cả hãng hàng không khai thác dòng máy bay Airbus A319, A320 và A321 trên toàn cầu phải khẩn trương thay thế thiết bị hoặc cập nhật phần mềm hệ thống điều khiển máy tính ELAC - thành phần quan trọng kiểm soát độ cao và hướng bay.

Thời hạn bắt buộc hoàn thành là trước chuyến bay đầu tiên kể từ 23h59 UTC ngày 29/11 (tức 6h59 sáng 30/11 theo giờ Việt Nam).

Ngay trong đêm, Cục HKVN đã triệu tập cuộc họp khẩn với các hãng bay trong nước để đánh giá mức độ ảnh hưởng và phương án triển khai. Báo cáo đến 5h30 sáng 29/11 cho thấy có 81 trong tổng số 169 máy bay A320/A321 đang khai thác ở Việt Nam thuộc diện phải xử lý theo yêu cầu mới. Điều này đồng nghĩa lịch bay của một số hãng có thể bị ảnh hưởng trong những ngày tới, đặc biệt giai đoạn 30/11 - 1/12 khi lưu lượng khai thác tăng cao.

81 máy bay A320/A321 đang khai thác ở Việt Nam thuộc diện phải xử lý theo yêu cầu của Airbus và EASA. Ảnh minh họa: NIA.

Các hãng hàng không cho biết đã khẩn trương rà soát tình trạng đội bay, chuẩn bị vật tư, phụ tùng, phần mềm và nhân lực kỹ thuật để triển khai cập nhật hoặc thay thế theo đúng hướng dẫn của EASA và Airbus. Song song với đó, kế hoạch khai thác cũng đang được điều chỉnh để hạn chế tối đa việc hủy, chậm chuyến và bảo đảm thông tin kịp thời tới hành khách.

Cơ quan quản lý ngành hàng không đánh giá đây là tình huống bất khả kháng, đòi hỏi hành động nhanh và phối hợp đồng bộ nhằm đáp ứng yêu cầu an toàn cao nhất. Trong ngày 29/11, Cục đã ban hành Công điện 5924/CĐ-CHK, yêu cầu các hãng tổ chức thực hiện ngay chỉ lệnh EAD; rà soát lại toàn bộ kế hoạch bay; chủ động thông báo cho hành khách khi có thay đổi; hỗ trợ tối đa những trường hợp phải đổi hành trình, hoàn vé hoặc bố trí chuyến bay thay thế; đồng thời thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người vận chuyển khi xảy ra chậm hoặc hủy chuyến.

Để bảo đảm hoạt động khai thác tại các sân bay không bị gián đoạn, Cục cũng chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) tăng cường phối hợp, duy trì an ninh - an toàn - trật tự và hỗ trợ hành khách bị ảnh hưởng. Các Cảng vụ hàng không được yêu cầu ứng trực, giám sát chất lượng dịch vụ và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, không để xảy ra gián đoạn tại sân bay.

Nhà chức trách hàng không yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo tiến độ thực hiện và phản ánh ngay những khó khăn, vướng mắc để kịp thời chỉ đạo, bảo đảm hoàn thành các yêu cầu của EASA đúng thời hạn.