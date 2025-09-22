Hàng không Việt Nam vận chuyển 64 triệu khách trong 9 tháng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

TPO - Trong 9 tháng năm nay, ngành hàng không Việt Nam ghi nhận sự bứt phá với tổng sản lượng vận chuyển ước đạt hơn 64 triệu lượt hành khách và hơn 1 triệu tấn hàng hóa, tăng lần lượt gần 11% và 19% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo số liệu từ Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), trong 9 tháng năm nay, vận tải quốc tế tiếp tục là điểm sáng khi đạt hơn 35 triệu hành khách (tăng trên 13%) và gần 947.000 tấn hàng hóa (tăng gần 23%). Các hãng hàng không trong nước cũng khẳng định vị thế với gần 44 triệu lượt khách (tăng hơn 8%) và hơn 343.000 tấn hàng hóa (tăng hơn 5%).

Ở mảng nội địa, sản lượng đạt 29 triệu hành khách và hơn 169.000 tấn hàng hóa, trong khi vận tải quốc tế của các hãng bay Việt Nam đạt gần 15 triệu lượt khách và hơn 174.000 tấn hàng hóa.

Cục HKVN cho biết, kết quả này có được nhờ việc triển khai nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, bảo đảm cân đối hoạt động vận tải trong các giai đoạn cao điểm như Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, mùa hè và các dịp lễ lớn.

524728642-1162895105877987-2468504846587784496-n.jpg
Trong 9 tháng năm nay, vận tải quốc tế tiếp tục là điểm sáng khi đạt hơn 35 triệu hành khách (tăng trên 13%). Ảnh: NIA.

Để duy trì đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm, cơ quan quản lý ngành hàng không sẽ hoàn thiện cơ chế, chính sách và hành lang pháp lý cho ngành; tăng cường giám sát an toàn khai thác; hỗ trợ các hãng tối ưu đội tàu bay và tăng cung ứng trên các đường bay, đặc biệt dịp Tết Nguyên đán 2026.

Song song đó, cơ quan này sẽ tiếp tục phân bổ giờ cất/hạ cánh hợp lý, phối hợp với nhà chức trách quốc tế để mở rộng mạng bay, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, dự báo thị trường làm cơ sở tham mưu chính sách. Việc liên kết chặt chẽ với các ngành du lịch, thương mại và đầu tư cũng được xem là giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng chung của hàng không Việt Nam.

Hiện tại, để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng, ngành hàng không đang đẩy mạnh mở rộng hạ tầng, nâng công suất các sân bay, cải thiện chất lượng dịch vụ và tăng cường an toàn khai thác. Các dự án trọng điểm như sân bay quốc tế Long Thành giai đoạn 1 hay mở rộng Tân Sơn Nhất, Nội Bài đang được thúc đẩy để kịp thời đáp ứng nhu cầu vận tải trong những năm tới.

Giới chuyên gia đánh giá, với tốc độ tăng trưởng hiện nay, sản lượng hành khách qua các cảng hàng không Việt Nam năm nay có thể cán mốc gần 120 triệu lượt - mục tiêu mà Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam đã đề ra, góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành du lịch, logistics và kinh tế quốc gia.

Lộc Liên
