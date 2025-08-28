Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Sân bay Tuy Hòa quá tải

Lộc Liên
TPO - Tính đến năm 2024, sản lượng hành khách tại Cảng Hàng không Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk đã đạt hơn 432.000 hành khách/năm - vượt xa chỉ tiêu công suất đã được phê duyệt. Hiện đã hết thời kỳ quy hoạch của cảng hàng không này và nội dung quy hoạch cũng không còn đáp ứng nhu cầu khai thác thực tế.

Theo tờ trình của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), giai đoạn 2021 - 2030 Cảng hàng không (CHK) Tuy Hòa là sân bay cấp 4C, công suất 3 triệu hành khách/năm; có đủ năng lực khai thác các loại máy bay thân hẹp như Airbus 320, Airbus 321, Boeing 737 và tương đương, cùng các loại máy bay chuyên dùng code B khác.

Thời kỳ 2021 - 2030, CHK Tuy Hòa được quy hoạch mở rộng sân đỗ máy bay về phía Bắc và Nam sân đỗ hiện hữu, đáp ứng tối thiểu 11 vị trí đỗ máy bay Code C và Code B.

CHK Tuy Hòa sẽ được quy hoạch thêm nhà ga hành khách T2, đáp ứng công suất 3 triệu hành khách/năm, trên lô đất số 22 (phía Tây Nam nhà ga hiện hữu T1) rộng hơn 20.000m2. Thời kỳ này, sân bay sẽ sử dụng tạm một phần nhà ga hành khách T1 hiện hữu làm nhà ga hàng hóa khi có nhu cầu.

san-bay-tuy-hoa-phu-yen-cach-trung-tam-bao-xa-cach-di-chuyen-tu-san-bay-den-trung-tam-5e588e07e30ea.jpg
Cảng Hàng không Tuy Hòa. Ảnh: ACV.

Quy hoạch mới xác định tới năm 2050, CHK Tuy Hòa có thể đón 5 triệu hành khách/năm; tiếp tục mở rộng sân đỗ máy bay về phía Tây Bắc của sân đỗ hiện hữu, đáp ứng tối thiểu 18 vị trí đỗ máy bay Code C, 8 vị trí Code B.

Đối với nhà ga hành khách, đến năm 2050 CHK Tuy Hòa sẽ mở rộng khu vực rộng gần 12.000m2 từ nhà ga hành khách T1 về phía Đông Bắc nhà ga T2, đáp ứng công suất 5 triệu hành khách/năm.

Cục HKVN cho biết, nhà ga hàng hóa của sân bay Tuy Hòa sẽ được quy hoạch tại vị trí mới về phía Đông Bắc, tiếp giáp với nhà ga T1 tại lô đất số 23 rộng hơn 26.000m2, đáp ứng công suất tối thiểu 3.500 tấn/năm.

Nhu cầu sử dụng đất của toàn CHK Tuy Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 khoảng hơn 690ha.

momo-upload-api-221107150945-638034305854811945.jpg
Nhà ga hành khách T1 hiện tại của CHK Tuy Hòa. Ảnh: MM.

Cục HKVN cho hay, tại Quy hoạch CHK Tuy Hòa giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2025 đã được Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt theo Quyết định số 4123 ngày 27/12/2007 xác định, đến năm 2025 CHK Tuy Hòa có công suất 460.000 hành khách/năm, 2.000 tấn hàng hóa/năm và có thể tiếp nhận 4 máy bay cùng lúc vào giờ cao điểm.

Trên thực tế, đến năm 2024 sản lượng hành khách tại CHK Tuy Hòa đã đạt hơn 432.000 hành khách/năm - vượt xa chỉ tiêu công suất đã được phê duyệt. Vì vậy, đến nay đã hết thời kỳ quy hoạch của CHK Tuy Hòa và nội dung quy hoạch cũng không còn đáp ứng nhu cầu khai thác thực tế.

Mặt khác, hiện tại khu vực dân cư xung quanh sân bay Tuy Hòa đang phát triển mạnh, đặt ra yêu cầu phải xác định ranh giới, quản lý đất đai sân bay một cách chặt chẽ, để bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu về an ninh, quốc phòng.

Từ các lý do nêu trên, Cục HKVN cho rằng việc lập quy hoạch mới cho CHK Tuy Hòa là rất cần thiết, để đồng bộ với Quy hoạch phát triển tổng thể hệ thống cảng hàng không, sân bay thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt.

Lộc Liên
#Tuy Hoa airport #Sân bay Tuy Hòa #lên đời sân bay #CHK #Đắk Lắk #Phú Yên #hành khách

