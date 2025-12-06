Quảng Ninh: Du khách đổ xô đi cắm trại, check-in ở đồi cỏ phủ màu 'siêu thực'

TPO - Mùa cỏ cháy rực rỡ trên đỉnh Phượng Hoàng, Quảng Ninh kéo dài từ tháng 10 đến tháng 1 hằng năm. Đây được xem là thời điểm lý tưởng nhất để du khách chinh phục, dựng lều cắm trại qua đêm để chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp "siêu thực" và độc đáo của ngọn núi này.

Ngỡ ngàng với màu cỏ lạ tại đồi Phượng Hoàng khiến du khách đổ xô đến check-in.

Cách Hà Nội khoảng 135km, đỉnh Phượng Hoàng tại phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh đang vào mùa đẹp nhất trong năm.

Nơi đây được nhiều du khách ví von là 'Đà Lạt thu nhỏ' của vùng Đông Bắc nhờ những triền đồi cỏ cháy vàng rực và không khí se lạnh đặc trưng.

Đồi Phượng Hoàng mỗi mùa lại có một nét đẹp riêng. Từ khoảng tháng 3 đến tháng 8 hàng năm, dãy Phượng Hoàng được phủ lên một màu xanh ngát của thảm cỏ và rừng thông. Tuy nhiên, thời điểm thích hợp nhất để du khách có thể chụp hình với mùa cỏ cháy nơi đây là từ tháng 10 -11 năm nay đến tháng 1 năm sau.

Để đến đồi Phượng Hoàng, du khách từ Hà Nội di chuyển đến khu vực chân núi và mua vé với giá 100.000 đồng mỗi xe. Bên cạnh xe máy phương tiện thuận lợi nhất, du khách cũng có thể chọn ô tô gầm cao. Tại chân núi còn có dịch vụ đưa đón bằng xe bán tải, giá khoảng 400.000 đồng cho một lượt khứ hồi.



Đồi cỏ cháy Phượng Hoàng nhanh chóng trở thành tọa độ "sống ảo" mới mẻ thu hút nhiều tín đồ mê xê dịch ghé thăm dịp gần đây.

Thời gian lý tưởng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đồi Phượng Hoàng là vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn. Du khách cần di chuyển lên đỉnh đồi sớm hơn một chút để bắt trọn vẹn khoảnh khắc lãng mạn ở nơi đây.

Để chụp được những bức hình ấn tượng tại đồi cỏ cháy, du khách nên ghé thăm vào khung giờ 6-9h sáng hoặc 3-5h chiều. Khi lựa chọn trang phục, nên ưu tiên các tông màu nâu be, đen đỏ, vàng hoặc trắng để hài hòa với khung cảnh.

Đỉnh Phượng Hoàng là nơi phù hợp cho nhiều đối tượng du khách, từ những người tìm kiếm sự bình yên một mình đến các nhóm bạn trẻ, các gia đình muốn có những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên. Chị Thu Hà - một du khách quen thuộc - chia sẻ gia đình đã đến đây nhiều lần cắm trại nhưng mỗi chuyến đi đều mang lại một trải nghiệm mới mẻ vì cảnh sắc nơi đây đẹp quanh năm.

Thời điểm đẹp nhất để ngắm Đồi cỏ cháy, đỉnh Phượng Hoàng là lúc hoàng hôn. Khi mặt trời dần khuất sau những dãy núi, ánh vàng cam phủ lên thảm cỏ tạo nên khung cảnh mềm mại và thơ mộng, khiến nơi đây trở thành điểm check-in lý tưởng cho những ai yêu thích sự bình yên và lãng mạn.

Tại đây có cung cấp các dịch vụ cắm trại nếu du khách có nhu cầu ở lại qua đêm để ngắm bình minh hoặc hoàng hôn. Với chi phí gần 700.000 đồng/người, sẽ có xe đưa đón từ homestay đến tận khu cắm trại. Ở đây cũng có đầy đủ lều ngủ, chăn ấm, đệm êm, bữa BBQ thơm ngon kèm pháo hoa rực rỡ, và khu nhà vệ sinh cũng rất sạch sẽ. Nhiều gia đình cũng chọn nơi đây làm điểm dã ngoại, đem theo lều trại đến cắm cuối tuần để rời xa sự ồn ào của thành thị.

Đây là thời điểm lý tưởng để du khách đến thăm đỉnh Phượng Hoàng. Lúc này, những đồi cỏ chuyển sang màu vàng nâu, thích hợp để chụp những bức ảnh như trong những thước phim Hàn Quốc với khung cảnh hùng vĩ và hoang sơ. Đỉnh Phượng Hoàng với vẻ đẹp hoang sơ và lãng mạn, hứa hẹn sẽ là điểm đến không thể bỏ qua khi du khách ghé đến Quảng Ninh.