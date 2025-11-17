Hà Nội xao xuyến mùa hoa 'gọi đông' về phố

TPO - Hà Nội bắt đầu vào mùa cúc họa mi, những luống hoa trắng nở rộ trên cánh đồng Tây Tựu, Nhật Tân. Năm nay, mưa lớn kéo dài khiến nhiều ruộng ngập, hoa bị hư hại nên nguồn hoa khan hiếm, giá tăng nhẹ so với mọi năm.

Video: Hà Nội mùa hoa cúc họa mi vào mùa.

Cúc hoạ mi được ví như loài hoa gọi đông về vì nở vào dịp tháng 11, 12 hàng năm, khi tiết trời dần chuyển lạnh.

Năm nay thời tiết miền Bắc diễn biến bất thường, nhiều đợt mưa lớn, ngập sâu buộc người trồng hoa phải thức đêm tát nước cứu vườn. Người dân làng Tây Tựu cho biết chỉ một số phần ruộng trên cao ra hoa đúng dịp. Còn tại Nhật Tân, nhiều vườn hoa ngập trong nước hư hỏng, nhiều nhà trồng 10 luống hỏng gần hết, chỉ còn 2,3 luống nở đúng vụ.

Cúc họa mi còn có tên daisy bởi luôn nở bừng trong ánh sáng ban mai và khép cánh khi chiều buông. Loài hoa này mang vẻ đẹp thanh tao với những cánh hoa trắng tinh khôi và nhụy vàng tươi màu nắng. Vẻ đẹp của hoa dung dị nhưng có sức cuốn hút thật đặc biệt.

Không khí se lạnh đầu mùa càng khiến sắc cúc thêm phần hút mắt, cánh đồng cúc họa mi nở rộ, báo hiệu mùa hoa đông đã tới.

"Năm nay bị ngập lụt nhiều nên hoa hỏng khá nhiều, vì thế giá thị trường dễ bán hơn", cô Minh - chủ vườn tại Nhật Tân - chia sẻ.

Cúc họa mi nở nhanh và chỉ kéo dài từ 2-3 tuần nên các nhà vườn thu hoạch và tiêu thụ rất nhanh. Giá thu mua tại vườn khoảng 90.000 đồng/bó, giá bán ra thị trường dao động 150.000 - 200.000 đồng/bó to.

Những bó cúc lớn được đưa từ vườn ra điểm tập kết để xử lý, ngâm nước chờ thương lái đến mua. Các năm trước diện tích cúc lớn, nhiều vườn cho thuê làm điểm chụp ảnh, năm nay cúc họa mi chết nhiều, đa số thu hoạch để bán.



Cúc họa mi là loại hoa khá độc đáo, có vẻ đẹp thanh lịch và tinh tế, từ lâu đã được coi như một "đặc trưng" trên phố phường Hà Nội gọi Đông về.