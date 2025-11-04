Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vừa 'chạm đông', Hà Nội vẫn say trong hương hoa sữa

Trọng Tài
TPO - Dù đã sang tháng 11, khi những cơn gió đông đầu mùa bắt đầu tràn về, Hà Nội vẫn ngập trong hương hoa sữa nồng nàn. Mùa hoa năm nay đến muộn, khiến nhiều con phố bỗng bừng lên sắc trắng giữa tiết trời se lạnh.

Hà Nội vào mùa hoa sữa, hương thu len lỏi khắp từng con phố.
tp-sua-57.jpg

Thường vào khoảng tháng 8 – 9, khi thu vừa chạm ngõ, hoa sữa mới bắt đầu nở rộ. Nhưng năm nay, đến đầu đông, hương hoa mới theo gió lan khắp phố phường, mang lại cảm giác vừa quen vừa lạ cho người dân Thủ đô.

tp-sua-62.jpg

Trên nhiều tuyến phố như Nguyễn Du, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng hay Nguyễn Văn Cừ, những tán hoa sữa chen nhau tỏa hương, phủ sắc trắng khắp vỉa hè, góc phố. Giữa không gian bảng lảng sương sớm, hương hoa thoảng qua nhẹ nhàng mà lưu luyến.

tp-sua-60.jpg

Hoa sữa Hà Nội có từ rất lâu đời, có từ khi người Pháp đưa cây các vùng nhiệt đới khác đến trồng tại Hà Nội. Tên khoa học là Alstonia scholaris - một loài thực vật nhiệt đới thường xanh thuộc chi Hoa sữa, họ La bố ma (Apocynaceae).

tp-sua-3.jpg
tp-sua-20.jpg
tp-sua-23.jpg

Cây có tán rộng, lá xanh quanh năm, dễ trồng và thích nghi tốt với khí hậu đô thị.

tp-sua-58.jpg

Có tới hơn 40 loài hoa sữa, đặc điểm chung là cây cao, vỏ cây dày, chảy nhựa như sữa nên gọi là hoa sữa.

tp-sua-1.jpg
tp-sua-18.jpg
tp-sua-2.jpg

Những chùm hoa li ti kết thành mảng trắng trên cao, tỏa hương nồng nàn mỗi khi gió lùa qua, khiến nhiều người đi xa nhớ về Hà Nội da diết.

tp-sua-20.jpg

Hương hoa sữa vì thế không chỉ là dấu hiệu của mùa, mà còn là ký ức, là cảm xúc thân quen của người Hà thành.

tp-sua-50.jpg
tp-sua-40.jpg
tp-sua-12.jpg
tp-tp.jpg

Dù nở muộn, hoa sữa vẫn kịp điểm tô cho thành phố những ngày đầu đông một vẻ đẹp riêng, vừa man mác, vừa dịu dàng.

tp-sua-56.jpg

Hoa sữa nở rộ khắp các tuyến phố, đánh dấu thời điểm Hà Nội bước vào những ngày thu đặc trưng. Hương hoa ấy vẫn là biểu tượng thân quen, góp phần tạo nên bản sắc riêng của Thủ đô.

Trọng Tài
#hoa sữa Hà Nội #mùa thu Hà Nội #hoa sữa nở #hương hoa sữa #phố phường Hà Nội #cây hoa sữa #bản sắc Hà Nội

