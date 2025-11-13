Hiện trạng tuyến đường 70 được Hà Nội chi hơn 3.370 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng

TPO - Dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến hết địa phận Nam Từ Liêm cũ) dài gần 5 km, tổng vốn đầu tư khoảng 3.380 tỷ đồng. Tuyến đường đi qua phường Tây Mỗ, Xuân Phương và xã Sơn Đồng, được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải giao thông cho các tuyến lân cận.

Hiện trạng dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường 70

Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến hết địa phận Nam Từ Liêm - cũ) - dự án đường 70 đi qua địa bàn phường Tây Mỗ, Xuân Phương và xã Sơn Đồng.

Dự án đường 70 được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 1438/QĐ-UBND ngày 15/3/2024. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 3.377 tỉ đồng, do UBND phường Tây Mỗ làm chủ đầu tư.

Ngày 11/11 vừa qua, HĐND phường Tây Mỗ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về “Công tác triển khai thực hiện dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường 70, đoạn từ đường Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm (cũ)". Báo cáo tiến độ thực hiện dự án, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư - hạ tầng phường Tây Mỗ Nguyễn Công Trình cho biết, dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 đã được HĐND Thành phố thông qua chủ trương tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 12/9/2022 và UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1438/QĐ-UBND ngày 15/3/2024.

Đoạn tuyến được mở rộng dài khoảng 4,95km, đoạn 1 từ đường Trịnh Văn Bô đến cầu Ngà dài 3,25km, mặt cắt ngang 50m; đoạn 2 từ Đại lộ Thăng Long đến đường Ngô Thì Nhậm kéo dài có chiều dài khoảng 1,7km, mặt cắt ngang 40m. Tổng diện tích đất thu hồi phục vụ dự án là 229.319,6m2, trong đó phường Xuân Phương khoảng 140.885,3m2 (chiếm 61,4%); xã Sơn Đồng 19.554,7m2 (chiếm 8,6%); phường Tây Mỗ 68.879,6m2 (chiếm 30%).



Tổng mức đầu tư dự án là hơn 3.377 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm hơn 2.174 tỷ đồng. Riêng trên địa bàn phường Tây Mỗ, diện tích đất phải thu hồi hơn 64.700m²; gồm đất ở của khoảng 160 hộ dân, đất nông nghiệp của khoảng 70 hộ, đất công trình công cộng và khoảng 250 ngôi mộ cần di chuyển.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Tây Mỗ (đại diện chủ đầu tư), dự án đang triển khai 3 gói thầu thi công xây lắp và 1 gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công di chuyển các công trình ngầm nổi.

Còn có tồn tại khác ảnh hưởng đến tiến độ dự án là các lều lán tạm, phương tiện tài sản, vật dụng vi phạm trên phạm vi mặt đường, vỉa hè đã thi công của Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới dự án Làng Giáo dục quốc tế) và đường xung quanh Làng Giáo dục quốc tế thuộc địa bàn phường Xuân Phương, đến nay vẫn chưa triển khai di dời.

UBND phường Tây Mỗ cam kết thực hiện đúng tiến độ và khẩn trương tháo gỡ mọi vướng mắc để bảo đảm thời hạn trong 3 năm tới sẽ hoàn thành dự án.