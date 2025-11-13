Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Multimedia

Ảnh

Google News

Hiện trạng tuyến đường 70 được Hà Nội chi hơn 3.370 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng

Trọng Tài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến hết địa phận Nam Từ Liêm cũ) dài gần 5 km, tổng vốn đầu tư khoảng 3.380 tỷ đồng. Tuyến đường đi qua phường Tây Mỗ, Xuân Phương và xã Sơn Đồng, được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải giao thông cho các tuyến lân cận.

Hiện trạng dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường 70
tp-d-10.jpg
Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến hết địa phận Nam Từ Liêm - cũ) - dự án đường 70 đi qua địa bàn phường Tây Mỗ, Xuân Phương và xã Sơn Đồng.
tp-duong.jpg
Dự án đường 70 được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 1438/QĐ-UBND ngày 15/3/2024. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 3.377 tỉ đồng, do UBND phường Tây Mỗ làm chủ đầu tư.
tp-d-9.jpg
Ngày 11/11 vừa qua, HĐND phường Tây Mỗ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về “Công tác triển khai thực hiện dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường 70, đoạn từ đường Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm (cũ)". Báo cáo tiến độ thực hiện dự án, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư - hạ tầng phường Tây Mỗ Nguyễn Công Trình cho biết, dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 đã được HĐND Thành phố thông qua chủ trương tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 12/9/2022 và UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1438/QĐ-UBND ngày 15/3/2024.
tp-d-3.jpg
Đoạn tuyến được mở rộng dài khoảng 4,95km, đoạn 1 từ đường Trịnh Văn Bô đến cầu Ngà dài 3,25km, mặt cắt ngang 50m; đoạn 2 từ Đại lộ Thăng Long đến đường Ngô Thì Nhậm kéo dài có chiều dài khoảng 1,7km, mặt cắt ngang 40m. Tổng diện tích đất thu hồi phục vụ dự án là 229.319,6m2, trong đó phường Xuân Phương khoảng 140.885,3m2 (chiếm 61,4%); xã Sơn Đồng 19.554,7m2 (chiếm 8,6%); phường Tây Mỗ 68.879,6m2 (chiếm 30%).
tp-d27.jpg
tp-d23.jpg
tp-d25.jpg

Tổng mức đầu tư dự án là hơn 3.377 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm hơn 2.174 tỷ đồng. Riêng trên địa bàn phường Tây Mỗ, diện tích đất phải thu hồi hơn 64.700m²; gồm đất ở của khoảng 160 hộ dân, đất nông nghiệp của khoảng 70 hộ, đất công trình công cộng và khoảng 250 ngôi mộ cần di chuyển.

tp-d30.jpg

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Tây Mỗ (đại diện chủ đầu tư), dự án đang triển khai 3 gói thầu thi công xây lắp và 1 gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công di chuyển các công trình ngầm nổi.

tp-d-11.jpg
tp-d-12.jpg
tp-d33.jpg
tp-d39.jpg

Còn có tồn tại khác ảnh hưởng đến tiến độ dự án là các lều lán tạm, phương tiện tài sản, vật dụng vi phạm trên phạm vi mặt đường, vỉa hè đã thi công của Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới dự án Làng Giáo dục quốc tế) và đường xung quanh Làng Giáo dục quốc tế thuộc địa bàn phường Xuân Phương, đến nay vẫn chưa triển khai di dời.

tp-d-7.jpg

UBND phường Tây Mỗ cam kết thực hiện đúng tiến độ và khẩn trương tháo gỡ mọi vướng mắc để bảo đảm thời hạn trong 3 năm tới sẽ hoàn thành dự án.

Trọng Tài
#đường 70 #Dự án đầu tư #Nam Từ Liêm #hạ tầng #xây dựng #quy hoạch #Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục