Dự án 'đường cong mềm mại' 84 tỷ đồng tại Hà Nội đang thi công như thế nào?

TPO - Sau khi có phán quyết của Tòa án, UBND phường Vĩnh Tuy đã tiến hành tháo dỡ và tiếp nhận mặt bằng để triển khai dự án “đường cong mềm mại” nối từ số 25 Lạc Trung đến cuối ngõ 559 Kim Ngưu. Với tổng mức đầu tư hơn 83 tỷ đồng, công trình được kỳ vọng sẽ trở thành “lối thoát vàng” giúp hàng vạn cư dân khu vực thoát khỏi cảnh ùn tắc triền miên mỗi ngày.

Dự án Kết nối đường qua Công ty xe bus với dự án 423 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy (đoạn từ phố Lạc Trung qua Chung cư 25 Lạc Trung đến cuối ngõ 559 Kim Ngưu) có tổng mức đầu tư hơn 83 tỷ đồng, với quy mô đầu tư xây dựng tuyến đường dài khoảng 435m, điểm bắt đầu tuyến giao với phố Lạc Trung, điểm cuối tuyến giao với dự án 423 Minh Khai. Tuyến đường có mặt cắt ngang nền 13,5m.

Sáng 24/10 vừa qua, UBND phường Vĩnh Tuy tổ chức tháo dỡ, tiếp nhận bàn giao mặt bằng của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội (CP TMDV Thời trang Hà Nội), tại địa chỉ số 25 phố Lạc Trung, để thi công thực hiện dự án Kết nối đường qua Công ty xe bus với dự án 423 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy (đoạn từ phố Lạc Trung qua Chung cư 25 Lạc Trung đến cuối ngõ 559 Kim Ngưu).

Trước đó, nhiều người dân phản đối dự án vì cho rằng tuyến đường chạy ngang sân chung cư 25 Lạc Trung và tòa nhà VTC, nối vào dự án 423 Minh Khai có nhiều đoạn cong, góc khuất dễ gây tai nạn. Họ lo ngại mật độ xe tăng sẽ gây tắc đường và xung đột giao thông, nhất là khi đây là lối đi chung của khoảng 800 cư dân. Sau khi có phán quyết của Tòa án, lực lượng chức năng đã tháo dỡ công trình vi phạm và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Hiện tại nhà thầu đang tích cực triển khai thi công các hạng mục liên quan đến mặt bằng, nền đường và cống thoát nước của dự án.

Dự án bao gồm hạng mục thi công hệ thống cống mới dài 435 m, đấu nối với cống hiện trạng trên phố Lạc Trung; xây dựng hệ thống rãnh thu nước hai bên đường dài 790 m và bổ sung các hố ga đấu nối trực tiếp vào tuyến cống.



Tuyến đường cong mềm mại trị giá 84 tỷ đồng giữa hai chung cư nhìn từ trên cao.

Máy móc, thiết bị và công nhân đang được nhà thầu huy động, tập trung thi công dự án “đường cong mềm mại” – tuyến đường nối từ 25 Lạc Trung đến cuối ngõ 559 Kim Ngưu, sớm đưa dự án về đích.

Sự ra đời của tuyến đường này được kỳ vọng sẽ trở thành "lối thoát vàng" cho hàng vạn cư dân đang phải chịu cảnh ùn tắc nghiêm trọng hàng ngày.