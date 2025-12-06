Đề xuất dự án 10 tỷ USD tại sân bay Chu Lai

TPO - TP. Đà Nẵng kiến nghị triển khai dự án đầu tư, khai thác Cảng hàng không Chu Lai và hệ sinh thái kinh tế và đô thị sân bay theo hình thức đối tác công - tư (PPP), vốn đầu tư khoảng 10 tỷ USD, trong đó Cảng hàng không Chu Lai dự kiến đầu tư 3,3 tỷ USD và hệ sinh thái sân bay khoảng 6,7 tỷ USD

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP. Đà Nẵng vừa có báo cáo về tình hình đầu tư, khai thác dự án sân bay Chu Lai.

Theo báo cáo, hiện nay việc đầu tư, khai thác có liên quan đến sân bay Chu Lai đang được triển khai và được đề xuất thực hiện gồm 2 phương thức:

Phương án đầu tư PPP của dự án gồm 3 hợp phần chính: Khu Thương mại tự do diện tích khoảng 225 ha; khu đô thị dịch vụ sinh thái cảng hàng không 185 ha và khu công nghiệp 360 ha.

Tổng số vốn dự kiến khoảng 10 tỷ USD, trong đó Cảng hàng không Chu Lai dự kiến đầu tư 3,3 tỷ USD và hệ sinh thái sân bay khoảng 6,7 tỷ USD.

Sân bay Chu Lai. Ảnh: Hoài Văn.

Theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Cảng hàng không Chu Lai giai đoạn đến năm 2030 công suất khoảng 10 triệu hành khách/năm, 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm; đến năm 2050 khoảng 30 triệu hành khách/năm; quy mô đầu tư cảng hàng không quốc tế theo tiêu chuẩn 4F.

Trước đó, ngày 12/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao địa phương (khi đó là tỉnh Quảng Nam, nay là TP. Đà Nẵng) hoàn tất thủ tục đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2025 và phấn đấu hoàn thành xây dựng trong 2 năm.

Địa phương đã thành lập tổ công tác giải quyết các vướng mắc và xúc tiến lựa chọn nhà đầu tư khai thác Cảng hàng không Chu Lai; đang triển khai thực hiện các thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP. Đà Nẵng là cơ quan có thẩm quyền về thực hiện dự án PPP; triển khai đo đạc, phân định ranh giới đất; thẩm định trình phê duyệt quy hoạch khu phi thuế quan và khu đô thị Tây Bắc sân bay Chu Lai.

Ngày 25/7, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng ban hành công văn thống nhất chủ trương đầu tư khai thác cảng hàng không và hệ sinh thái kinh tế đô thị sân bay theo phương thức PPP, đề nghị Thủ tướng giao thành phố lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Phương án thứ hai do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thực hiện, theo hướng tự đầu tư mở rộng hạ tầng. Tuy nhiên, ACV chưa xác định rõ quy mô và tổng vốn vì đang chờ phê duyệt quy hoạch.

Ngày 11/7, Bộ Xây dựng và UBND TP. Đà Nẵng thống nhất để ACV tài trợ lập quy hoạch sân bay quốc tế Đà Nẵng và Chu Lai giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Bộ Xây dựng sau đó đã tiến hành rà soát hồ sơ và phương thức đầu tư.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến các đơn vị, UBND TP. Đà Nẵng kiến nghị Bộ Xây dựng thống nhất lựa chọn phương thức PPP; đề nghị báo cáo Thủ tướng xem xét giao thành phố làm cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án.