Doanh nghiệp Hà Lan muốn đầu tư tại sân bay Chu Lai

TPO - Đoàn doanh nghiệp Hà Lan đã trực tiếp đến khảo sát, nghiên cứu và tìm kiếm cơ hội đầu tư tại sân bay Chu Lai, TP. Đà Nẵng.

Ngày 14/11, ông Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng - tiếp các doanh nghiệp Hà Lan đến khảo sát, nghiên cứu và tìm kiếm cơ hội đầu tư tại sân bay Chu Lai.

Đoàn doanh nghiệp Hà Lan khảo sát nghiên cứu đầu tư tại sân bay Chu Lai.

Đoàn tham quan thực tế không gian quy hoạch và sân bay Chu Lai đang khai thác. Hai bên đã có những trao đổi, chia sẻ về định hướng phát triển, quy hoạch tổng thể, cơ chế cũng như các thủ tục liên quan để tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Ông Trần Nam Hưng thông tin, quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt, sân bay Chu Lai được quy hoạch là sân bay quốc tế, quy mô cấp 4F, công suất thiết kế đến năm 2030 là 10 triệu hành khách/năm, định hướng hình thành trung tâm logistics vận tải hàng không, trung tâm đào tạo và huấn luyện bay, trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay tại Cảng hàng không Chu Lai.

Theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố định hướng hình thành hệ sinh thái kinh tế và đô thị sân bay Chu Lai đồng bộ, hiện đại, phát triển theo mô hình đô thị sân bay.

Khu đô thị sân bay sẽ trở thành cực tăng trưởng mới thông qua khai thác không gian đô thị gắn với sân bay và dịch vụ hàng không; gắn kết chặt chẽ với Khu kinh tế mở Chu Lai và hành lang phát triển ven biển từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi.

Hiện thành phố đang xúc tiến đầu tư, kêu gọi nhà đầu tư để khai thác Cảng hàng không Chu Lai theo quy hoạch kết hợp hình thành hệ sinh thái kinh tế và đô thị sân bay.

Lãnh đạo Đà Nẵng trao đổi cùng các doanh nghiệp Hà Lan đến khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại sân bay Chu Lai.

Đại diện lãnh đạo doanh nghiệp Royal Schiphol Group và Công ty tư vấn hàng không Hà Lan (NACO) đánh giá cao định hướng phát triển, quy hoạch và vị trí của Cảng hàng không Chu Lai. Phía doanh nghiệp cũng quan tâm đến hạ tầng giao thông kết nối như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, hệ thống đường sắt đô thị Đà Nẵng…

Ông Trần Nam Hưng ghi nhận, tiếp thu những đánh giá, đóng góp tích cực của doanh nghiệp Hà Lan. Lãnh đạo Đà Nẵng cam kết sẽ hỗ trợ tối đa về mặt quy hoạch, hạ tầng giao thông và thủ tục đầu tư nhưng vẫn đảm bảo đúng pháp luật quy định. Thời gian tới, hai bên sẽ tăng cường trao đổi, thảo luận trước khi đi đến thống nhất việc hợp tác.