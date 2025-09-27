Sơn La: Lạc bước săn mây ở Tà Xùa

TPO - Nằm giữa những dãy núi trùng điệp của Sơn La, Tà Xùa được ví như “thiên đường săn mây”, nơi biển mây cuồn cuộn tựa dải lụa trắng vắt ngang bầu trời, khiến bất kỳ ai đặt chân đến cũng ngỡ mình đang lạc bước chốn tiên cảnh.

Lạc bước giữa thiên đường mây Tà Xùa.

Tà Xùa, Sơn La nằm ở độ cao 1500m - 1800m so với mặt nước biển, dân cư sinh sống chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông, quanh năm được bao bọc bởi những đám mây cuồn cuộn, tầng tầng, lớp lớp được mệnh danh là "thiên đường mây".

Nổi bật tại “thiên đường mây” là sống lưng khủng long, mỏm cá heo hay những thửa ruộng bậc thang quanh co bên sườn đồi.

Để có được bộ ảnh "săn" mây đẹp lung linh thì du khách cần theo dõi thật kỹ thời tiết. Vì thời tiết nơi đây rất thất thường, sớm nắng chiều mưa. Theo đó, ngày hôm trước có mưa thì ngày hôm sau trời sẽ rất trong, thích hợp để săn mây.

Ở Tà Xùa, du khách chẳng cần đi đâu xa, chỉ cần mở mắt buổi sớm là cả biển mây đã ùa vào căn phòng ngủ.



"Đặt chân đến Tà Xùa, tôi mới hiểu thế nào là ‘biển mây’. Cảm giác được đứng giữa biển mây trắng xóa, bồng bềnh như sóng vỗ, khiến tôi ngỡ như đang lạc vào chốn thần tiên. Buổi sáng mở mắt, kéo nhẹ rèm cửa, cả biển mây ùa vào tầm mắt", Bích Liên vượt hơn 200km từ Hà Nội lên săn mây cho biết.

"Không chỉ thiên nhiên kỳ vĩ, Tà Xùa còn cho tôi cảm nhận sự bình yên hiếm có, nơi mà từng khoảnh khắc đều trở thành kỷ niệm khó quên, chúng tôi đã có 1 kỳ nghỉ ngắn ngày nhiều ý nghĩa", Thanh Tâm cùng nhóm bạn ở phường Yên Hòa, Hà Nội cho biết.

Khoảnh khắc bình minh ở Tà Xùa, khi những tia nắng đầu ngày len lỏi qua lớp mây trắng xóa, tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa lãng mạn, khiến bất kỳ ai cũng ngỡ mình đang lạc vào một giấc mơ.

Hoàng hôn đầy thơ mộng nhìn từ độ cao gần 2.000 m so với mặt nước biển cũng là trải nghiệm đáng nhớ với du khách.