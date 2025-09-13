Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

48 giờ săn mây, ngắm lúa, ăn gà ở Y Tý

Trọng Tài Trọng Tài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong 48 giờ ở Y Tý, du khách có thể săn mây trắng bồng bềnh buổi sớm, lạc giữa biển vàng lúa chín trưa thu, rồi tối quây quần bên nồi gà đen thơm lừng. Vùng đất biên cương này đang hút khách bởi vẻ hoang sơ và bản sắc văn hóa đậm nét Tây Bắc.

48 giờ trải nghiệm đáng nhớ ở Y Tý: Săn mây, ngắm lúa chín, ăn gà đen.
tp-may-y-ty-3.jpg

Nằm ở độ cao 2.000m so với mực nước biển, Y Tý luôn được sương mù bao phủ quanh năm. Vào mùa lúa chín, Y Tý khoác lên mình sắc vàng óng ả, trải dài trên những triền núi uốn lượn. Sáng sớm ở Y Tý, mây trắng dày đặc bao phủ núi rừng, tạo khung cảnh huyền ảo như chốn bồng lai.

tp-y-ty-3.jpg

Đường đến Y Tý hiện đã thuận lợi hơn trước, phù hợp nhất với xe gầm cao. Xe gầm thấp có thể đi nhưng sẽ vất vả hơn do còn một số đoạn đang sửa chữa, rải đá dăm. Từ Hà Nội, du khách có thể bắt xe khách giường nằm lên Lào Cai rồi thuê xe máy để khám phá, hoặc tự chạy xe theo cung đường: Hà Nội - Lào Cai - Bản Vược - Mường Hum - Y Tý.

tp-may-y-ty-26.jpg
tp-y-ty-may-789.jpg
tp-y-ty-18.jpg

Ngải Thầu được ví như “ban công mùa vàng” đẹp nhất Y Tý, nơi ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp ôm sát sườn núi, uốn lượn như sóng lúa đổ về tận chân trời. Trong khi đó, cung đường chữ S huyền thoại ở A Lù lại mê hoặc du khách với sắc vàng óng ả trải dài theo triền núi, trở thành điểm săn mây, ngắm lúa chín và check-in nổi tiếng nhất Y Tý.

tp-may-y-ty-24.jpg
tp-may-y-ty-21.jpg
tp-may-y-ty-20.jpg

Choản Thèn là điểm ngắm lúa gần trung tâm xã Y Tý nhất, nên khá thuận tiện cho du khách. Nơi đây được biết đến rộng rãi với tên gọi "công viên Choản Thèn". Tại đây có một bãi đất rộng, nổi bật với hai cây tình yêu - biểu tượng sống ảo được nhiều bạn trẻ yêu thích. Lưu trú giữa lòng ruộng bậc thang, du khách có thể ngắm trọn cảnh mây trời và mùa vàng ngay từ ban công homestay. Du khách có nhiều lựa chọn lưu trú với mức giá dao động từ 500.000 đồng đến 750.000 đồng/phòng.

tp-may-y-ty-39.jpg
tp-may-y-ty-15.jpg

Chợ phiên Y Tý họp vào cuối tuần, là nơi đồng bào Hà Nhì, H’Mông, Dao… tụ hội, buôn bán nông sản và trao đổi hàng hóa. Những sản vật địa phương như thảo quả, mật ong rừng, ngô, rau rừng… được bày bán khắp các gian hàng.

tp-may-y-ty-29.jpg
tp-may-y-ty-6.jpg
tp-may-y-ty-23.jpg

Ẩm thực của Y Tý rất đa đạng, du khách có thể cùng chủ nhà thưởng thức bữa cơm dân dã và tìm hiểu nét văn hóa bản địa độc đáo. Gà đen - đặc sản nổi tiếng của Y Tý, thịt chắc, da giòn, có thể chế biến thành nhiều món như nướng, lẩu, hay luộc chấm muối tiêu là món ăn du khách nhất định phải thử khi đến Y Tý. Nồi lẩu gà đen có giá khoảng 950.000 đồng cho 6 người ăn, lẩu cá tầm 1,2 triệu đồng đủ để nhóm bạn ngồi nhâm nhi chuyện trò rôm rả cả buổi.

tp-may-y-ty-12.jpg
tp-may-y-ty-11.jpg
tp-may-y-ty-9.jpg

Ngải Thầu Thượng là điểm săn mây lý tưởng, nơi mây núi quyện vào nhau như dải lụa trắng vắt ngang trời.

may-y-ty-17.jpg
tp-may-y-ty-8.jpg

Khoảnh khắc “chạm tay vào mây” khiến du khách mê mẩn và coi Y Tý là thiên đường săn mây của Tây Bắc.

tp-may-y-ty-7.jpg
tp-may-y-ty.jpg
tp-may-y-ty-1.jpg
Khi hoàng hôn phủ màu vàng cam lên biển mây, Y Tý hiện lên với vẻ đẹp vừa hùng vĩ vừa thơ mộng. Chiều muộn, mây trắng bồng bềnh ôm lấy triền núi, ánh hoàng hôn rực rỡ tạo nên khung cảnh lãng mạn khó quên với du khách.
Trọng Tài Trọng Tài
#Y Tý #săn mây #lúa chín #gà đen #du lịch Tây Bắc #bản làng #chợ phiên

Xem thêm

Cùng chuyên mục