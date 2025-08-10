Hàng nghìn người cắm trại, sống chill ở 'thảo nguyên trên mây'

Du khách trải nghiệm văn hóa đặc trưng địa phương, và hòa mình vào các giai điệu chiêng ba, múa sạp, hát ta lêu, ca choi...
Những giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng hòa cùng tiếng gió, mùi cỏ, cái se lạnh của vùng cao, tạo nên cảm giác như âm nhạc và thiên nhiên đang ôm trọn lấy người nghe.
Nhiều sản vật địa phương được người dân giới thiệu, bày bán tại sự kiện.
Bà Nguyễn Thị Vân - Chủ tịch UBND xã Đặng Thùy Trâm - cho biết, sự kiện này không chỉ là một đêm nhạc, mà còn là một trải nghiệm tuyệt vời, nơi du khách thật sự hòa mình với thiên nhiên, với văn hóa bản địa.
Đây cũng là cơ hội để cộng đồng người dân địa phương trực tiếp tham gia vào hoạt động du lịch: bày bán đặc sản, giới thiệu văn hóa, cung cấp dịch vụ camping, hướng dẫn trải nghiệm. Khi người dân là một phần của sản phẩm du lịch, họ sẽ có thêm thu nhập và động lực gìn giữ cảnh quan, bản sắc.
Bùi Hui có khí hậu khá mát mẻ và còn rất hoang sơ. Đến thảo nguyên Bùi Hui, du khách không khỏi ấn tượng với những ngọn đồi cao chìm trong biển mây trắng, đồng cỏ xanh dài tít tắp tận chân trời, được du khách ví von là “thảo nguyên trên mây”.