Quảng Ngãi: Hàng nghìn người cắm trại, sống chill ở 'thảo nguyên trên mây'

TPO - Hàng nghìn người dân và du khách không ngại đường sá núi rừng xa xôi về với thảo nguyên Bùi Hui (xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi để hòa mình vào không gian văn hóa, du lịch và âm nhạc.