Hàng không - Du lịch

Google News

Quảng Ngãi:

Hàng nghìn người cắm trại, sống chill ở 'thảo nguyên trên mây'

Nguyễn Ngọc

TPO - Hàng nghìn người dân và du khách không ngại đường sá núi rừng xa xôi về với thảo nguyên Bùi Hui (xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi để hòa mình vào không gian văn hóa, du lịch và âm nhạc.

44d8f8d28a8e02d05b9f.jpg
Tối 9/8, thảo nguyên Bùi Hui﻿ (xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi﻿) diễn ra sự kiện “Đêm thảo nguyên - Chạm vào mây”. Đây là lần đầu tiên địa phương tổ chức một chương trình "săn mây"﻿ kết hợp âm nhạc và trải nghiệm văn hóa ngay giữa núi rừng, nhằm quảng bá điểm đến, kích cầu du lịch.
303a27c45e98d6c68f89.jpg
Sự kiện diễn ra từ 15h - 22h ngày 9/8, du khách sẽ được khám phá nhiều hoạt động phong phú như trưng bày, bán sản phẩm OCOP, đặc sản núi rừng﻿, thưởng thức ẩm thực địa phương, trải nghiệm cắm trại, đốt lửa trại, hòa mình vào văn hóa Hrê với chiêng ba, múa sạp, hát ta lêu﻿, ka choi... trên thảo nguyên Bùi Hui.
e0e44243181b9045c90a.jpg
85efb241e81960473908.jpg
b6e6dd73872b0f75563a.jpg
Rất đông du khách vượt đường núi đến thảo nguyên Bùi Hui với “Đêm thảo nguyên - Chạm vào mây”.
9d9c1a25407dc823916c.jpg
07971e35446dcc33957c.jpg
d1b423287970f12ea861.jpg
7e07f7a32bfca3a2faed.jpg
Du khách trải nghiệm văn hóa đặc trưng địa phương, và hòa mình vào các giai điệu chiêng ba, múa sạp, hát ta lêu, ca choi...
caab67a0d7f95fa706e8.jpg
Điểm nhấn là đêm nhạc ballad, acoustic mang chủ đề "Thương". Sân khấu được dựng giữa không gian thảo nguyên lộng gió﻿, nơi làn mây trôi ngang tầm mắt. 12 ca khúc ballad đang được yêu thích sẽ được thể hiện qua giọng hát của Lê Mai Anh - Á quân Tỏa sáng ước mơ mùa 2.
c211221c92451a1b4354.jpg
a589387e8b2703795a36.jpg
Những giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng hòa cùng tiếng gió, mùi cỏ, cái se lạnh của vùng cao, tạo nên cảm giác như âm nhạc và thiên nhiên đang ôm trọn lấy người nghe.
f43639f563adebf3b2bc.jpg
f1e93226687ee020b96f.jpg
a2e26db4f3e97bb722f8.jpg
Nhiều sản vật địa phương được người dân giới thiệu, bày bán tại sự kiện.
9d8252512b0da353fa1c.jpg
Du khách cắm trại ở thảo nguyên Bùi Hui.﻿
yyyyyyyyy-8274.jpg
Đêm về ở thảo nguyên Bùi Hui.
29b11c7c4624ce7a9735.jpg
1ab988c4219da9c3f08c.jpg
Nguyễn Thị Vân - Chủ tịch UBND xã Đặng Thùy Trâm - cho biết, sự kiện này không chỉ là một đêm nhạc, mà còn là một trải nghiệm tuyệt vời, nơi du khách thật sự hòa mình với thiên nhiên, với văn hóa bản địa.
8845dd6add3655680c27.jpg
2726bee1efbd67e33eac.jpg
Đây cũng là cơ hội để cộng đồng người dân địa phương trực tiếp tham gia vào hoạt động du lịch: bày bán đặc sản, giới thiệu văn hóa, cung cấp dịch vụ camping, hướng dẫn trải nghiệm. Khi người dân là một phần của sản phẩm du lịch, họ sẽ có thêm thu nhập và động lực gìn giữ cảnh quan, bản sắc.
f4b4539ecdc3459d1cd2.jpg
“Chúng tôi hướng tới việc biến Bùi Hui thành điểm đến vừa hiện đại, vừa giữ được nét mộc mạc, để mỗi mùa mây về là một dịp mọi người muốn quay lại”, bà Vân nói.
75d4e67cbc24347a6d35.jpg
Nằm ở độ cao gần 700 m so với mực nước biển, thảo nguyên Bùi Hui (xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi) không chỉ có những thảm cỏ xanh mướt trải dài ngút tầm mắt, đồi sim﻿ miên man hoa tím, mà đây còn là địa điểm lý tưởng để cắm trại, “săn mây” chẳng kém gì Y Tý (Lào Cai)
c6357ae420bca8e2f1ad.jpg
914f8594dfcc57920edd.jpg
Bùi Hui có khí hậu khá mát mẻ và còn rất hoang sơ. Đến thảo nguyên Bùi Hui, du khách không khỏi ấn tượng với những ngọn đồi cao chìm trong biển mây trắng, đồng cỏ xanh dài tít tắp tận chân trời, được du khách ví von là “thảo nguyên trên mây”.
Nguyễn Ngọc
#Thảo nguyên Bùi Hui #du lịch Quảng Ngãi #Sự kiện đêm thảo nguyên #Săn mây Bùi Hui #Văn hóa địa phương #Âm nhạc giữa thiên nhiên #trải nghiệm camping #Chương trình âm nhạc acoustic #Du lịch cộng đồng #Khám phá núi rừng #Bùi Hui #đêm thảo nguyên #săn mây #văn hóa Hrê #âm nhạc acoustic #trải nghiệm camping

