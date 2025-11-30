Quán cà phê Hà Nội gây sốt với khung cảnh Noel như trời Âu

TPO - Không cần visa, không cần bay xa, giới trẻ Hà Nội vẫn có thể “chạm tay” vào mùa đông châu Âu với khung cảnh tuyết rơi lãng mạn.

Quán cà phê Hà Nội gây sốt với khung cảnh “tuyết rơi trời Âu” mùa Noel thu hút giới trẻ.

Còn gần 1 tháng nữa là đến Noel, dịp này nhiều quán đã trang trí Giáng sinh mô phỏng trời Âu với hiệu ứng tuyết nhân tạo rơi dày, thu hút lượng lớn giới trẻ đến check-in.

Các địa điểm này nổi bật với không gian được trang trí lộng lẫy, bao gồm cây thông rực rỡ ánh đèn, cùng các phụ kiện như gấu bông, cừu, lò sưởi... tạo nên khung cảnh lãng mạn như một "ngôi làng tuyết".

Khung cảnh “tuyết rơi trời Âu” giữa lòng Hà Nội tại một quán cà phê ở Hà Đông đang thu hút đông đảo bạn trẻ đến check-in dịp Noel.

"Tuyết có thể được phun bất cứ lúc nào và chỉ tạm dừng khi không có khách. Những ngày thời tiết đẹp, máy gần như hoạt động liên tục. Chỉ cần bước vào, ai cũng có cảm giác như đang lạc giữa châu Âu, giữa một mùa đông lạnh giá thật sự", chị Ngân chủ quán cafe cho biết.

Các bạn trẻ rất thích thú khi được chứng kiến tuyết nhân tạo rơi, thoải mái tạo dáng chụp hình, quay clip.

Góc quán được nhiều bạn trẻ lựa chọn để vừa thưởng thức cà phê, vừa chụp ảnh check in.

Chỉ cần giơ máy lên là có ảnh xịn như đang ở trời Âu giữa lòng Hà Nội.

Biết đến quán qua mạng xã hội, nhóm bạn trẻ không giấu được sự háo hức trước không gian mang đậm phong cách châu Âu giữa lòng Hà Nội. “Chúng tôi đã chuẩn bị trang phục từ trước để có những bức ảnh thật đẹp tại đây”, một vị khách chia sẻ.

Chưa kịp đi châu Âu thì ghé quán này uống nước, chụp ảnh cũng coi như ‘đổi gió’”, là chia sẻ chung của nhiều nhóm khách khi tìm đến địa điểm này trong thời gian gần đây.

Dịp này nhiều quán cafe ở trung tâm Hà Nội cũng trang trí Giáng sinh ấn tượng. Một góc trời Âu giữa lòng Hà Nội, nơi tuyết rơi, ánh đèn Noel và những khung hình mộng mơ đang khiến giới trẻ “đổ rầm rầm”.

Một góc nhỏ Giáng Sinh lộng lẫy tại quán, đủ khiến ai đi ngang cũng phải dừng chân, ngước nhìn.