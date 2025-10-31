Giới trẻ trải nghiệm 'thoát khỏi phòng kín' dịp Halloween

TPO - Không khí Halloween càng thêm kịch tính khi nhiều bạn trẻ TP.HCM rủ nhau thử sức với Escape Room – trò chơi “thoát khỏi phòng kín” đầy gay cấn. Trong không gian tối, những cú “jumpscare” bất ngờ khiến người chơi vừa sợ hãi vừa phấn khích.
Một trong những thử thách thu hút nhất là Ngục Tù. Người chơi bị “giam” trong căn phòng tối, chỉ có cây nến nhỏ soi đường. Từ những chi tiết ẩn trên đồ vật xung quanh, họ phải tự tìm cách mở khóa để thoát thân. Khi trò chơi lên đến cao trào, nhóm người chơi sẽ bị “đồ tể” truy đuổi trong không gian chật hẹp, tạo cảm giác hồi hộp đến nghẹt thở.
Nhân Tâm Quỷ Kế dẫn người chơi qua hai căn phòng trọ sinh viên đầy ký ức và bí ẩn. Từ âm thanh phát ra từ chiếc cassette, tiếng kim giờ trên đồng hồ, đến chìa khóa và những hòm bí mật, người chơi phải vận dụng mọi giác quan cùng khả năng phân tích, phán đoán để vượt qua những thử thách do “bà chủ trọ” đặt ra.
Với thử thách Gọi Hồn, người chơi hóa thân thành nhóm người đang nợ nần chồng chất. Trong không gian u tối, “bà Tám” gào thét, rượt đuổi người chơi giữa tiếng trống, tiếng gió, mở ra cao trào kịch tính nhất của trò chơi.