Chàng trai đưa tiếng Anh, tin học miễn phí về miền núi

TPO - Chứng kiến hình ảnh các em nhỏ miền núi vượt hơn 30km đường hiểm trở để được học tiếng Anh, anh Trần Hoài Thế Vũ (SN 1995, quê tỉnh Khánh Hòa) đã quyết định thành lập trung tâm Anh ngữ, dạy miễn phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nơi đây. Bên cạnh đó, để đáp ứng thời đại công nghệ số, anh còn tổ chức dạy tin học miễn phí cho học sinh.

Khát vọng cống hiến

Trong thời đại hội nhập và chuyển đổi số mạnh mẽ, tiếng Anh ngày càng trở thành cánh cửa quan trọng mở ra nhiều cơ hội phát triển cho giới trẻ. Thế nhưng, ở nhiều vùng quê, không phải ai cũng có điều kiện tiếp cận với ngôn ngữ toàn cầu này.

Thấu hiểu điều đó và từ chính trải nghiệm của bản thân, anh Trần Hoài Thế Vũ đã và đang lan tỏa ước mơ tri thức đến những học sinh có hoàn cảnh khó khăn bằng những hành động thiết thực đầy nhân văn.

Sinh ra và lớn lên tại xã Ninh Sơn (tỉnh Khánh Hòa), anh Vũ từng là một học sinh nhút nhát, ngại giao tiếp tiếng Anh vì thiếu môi trường thực hành. Nhưng chính những khó khăn ban đầu ấy lại trở thành động lực để anh nỗ lực vươn lên. Anh bộc bạch: “Chính những giới hạn của bản thân ngày ấy đã gieo vào lòng tôi một ước mơ, phải làm điều gì đó để thay đổi thực trạng ở các miền quê”.

Anh Trần Hoài Thế Vũ

Năm 2017, sau khi nhận bằng cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh tại Đại học Đà Nẵng, anh Vũ về quê làm giáo viên. Năm 2022, anh đến TPHCM học tập để nâng cao kiến thức. Sau nhiều năm học tập, rèn luyện và từng bước khẳng định năng lực trong lĩnh vực giáo dục, anh Vũ đã thành lập Trung tâm Anh ngữ với mong ước không chỉ để giảng dạy, đó còn là nơi nuôi dưỡng đam mê và khơi dậy tiềm năng ngoại ngữ cho các em học sinh vùng quê.

Không chỉ dạy kiến thức, các giờ học của trung tâm được anh Vũ thiết kế theo hướng trải nghiệm thực tế, giao tiếp với 100% giáo viên nước ngoài. Chính sự tiếp xúc chân thật trong môi trường học tập như thế, các bạn học sinh nông thôn mới có thể vượt qua rào cản tâm lý khi học ngoại ngữ.

Thắp sáng ước mơ từ nơi ươm mầm

Anh Vũ tưởng chừng tiếng Anh là môn học phổ biến vì đã được giảng dạy trên ghế nhà trường từ rất lâu, thế nhưng với nhiều học trò vùng quê, vẫn còn là một điều khá mới mẻ. Nhiều học sinh còn thiếu thốn về điều kiện học tập. Nhiều gia đình còn khó khăn, chật vật lo miếng cơm manh áo nên chưa thể đầu tư cho con cái.

“Ngày xưa, tôi không có cơ hội để học tiếng Anh đúng cách. Giờ đây, tôi muốn những đứa trẻ giống mình ngày trước sẽ không còn phải đối mặt với rào cản đó. Nếu có thể giúp các em tự tin hơn, giỏi tiếng Anh hơn, tôi tin rằng tương lai của các em sẽ rộng mở hơn rất nhiều” - anh Vũ chia sẻ.

Anh Vũ cũng nói thêm, cảm thấy hạnh phúc khi ước muốn hướng đến một tương lai đầy triển vọng cho các em học sinh của mình. Ngoài địa bàn anh đang sinh sống và làm việc, UBND xã Lâm Sơn cùng Ban Giám hiệu trường mẫu giáo Hoa Lan đã hỗ trợ trung tâm của anh Vũ để xây dựng chương trình “Làm quen Tiếng Anh” cho trẻ mẫu giáo.

Khi trung tâm Tiếng Anh đi vào hoạt động ổn định, cùng với Đoàn Thanh niên xã Ninh Sơn (Khánh Hòa), anh Vũ trở về với trường Tiểu học Tân Sơn A và Trường THCS Nguyễn Trường Tộ - những nơi đã gieo hạt giống ngôn ngữ đầu đời cho anh, để trao tặng balo, cặp sách, học bổng tiếng Anh cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu ý chí vươn lên. Bên cạnh đó, anh Vũ cũng thành lập một Câu lạc bộ Tin học miễn phí cho các bạn học sinh muốn rèn luyện hay nâng cao kỹ năng mềm.

Anh Trần Hoài Thế Vũ (ngoài cùng hàng dưới) tặng balo cho học sinh tại xã Ninh Sơn.

Anh Vũ tin rằng, nhờ tin học các bạn học sinh phần nào sẽ dễ dàng hơn trong việc học tiếng Anh bằng các phương tiện hiện đại. Đồng thời, qua câu lạc bộ này, các bạn trẻ được nuôi dưỡng niềm đam mê học tập, nghiên cứu và sáng tạo nghệ thuật không chỉ bằng các ứng dụng truyền thống, đó còn là cơ hội để tiếp cận các ứng dụng hiện đại nhằm bắt kịp xu hướng của thời đại.

“Mỗi suất học bổng tiếng Anh trao đi hay những tiết học bổ ích của Câu lạc bộ Tin học không chỉ dừng lại với giá trị vật chất, mà còn là lời động viên, niềm hy vọng và là chìa khóa mở ra cánh cửa tương lai cho các em” - anh Vũ nói.

Để có được những công việc ý nghĩa như hôm nay, anh Vũ chia sẻ, bản thân không thể nào quên những ngày đầu còn bỡ ngỡ và thiếu thốn. Đó là khi Trung tâm Anh ngữ chưa được thành lập, anh Vũ chỉ dạy tại nhà một lớp học nhỏ với số lượng học sinh ít ỏi.

Khoảng thời gian đó, một nhóm học sinh đến từ huyện Bác Ái - một trong những khu vực khó khăn nhất của tỉnh Khánh Hòa, vì quá yêu thích tiếng Anh, một phụ huynh đã quy tụ nhóm 5 em học sinh, góp tiền thuê xe, cùng nhau di chuyển tới 30km để đến với lớp học của anh Vũ vào mỗi cuối tuần.

Các em học sinh được đào tạo tiếng Anh và tin học tại trung tâm do anh Trần Hoài Thế Vũ thành lập.

Tình yêu học tập, sự quyết tâm của các em khiến anh Vũ xúc động và càng quyết tâm hơn khi thấy chính mình của ngày xưa. Một điều khác khiến anh Vũ cảm thấy trân quý đó chính là sự hy sinh thầm lặng của cha mẹ, tiết kiệm từng đồng để con cái được theo đuổi lý tưởng học hành.