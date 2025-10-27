Chàng trai 'xê dịch' và khát vọng lan tỏa bản sắc Việt

TP - Mang trong mình khát vọng khám phá thế giới, chàng trai Nguyễn Viết Kiên (SN 2002, học thạc sĩ tại Đại học Sorbonne Paris Nord, Pháp), không chỉ là một du học sinh tiêu biểu, từng giữ cương vị Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Lyon, mà còn là “công dân toàn cầu” với hành trình xê dịch qua 40 quốc gia trên thế giới ở tuổi 23.

Du học tự túc ở tuổi 18

Năm 2020, tốt nghiệp THPT, Nguyễn Viết Kiên du học tại Pháp, đúng thời điểm cả thế giới chao đảo vì đại dịch Covid-19. Quyết định rời quê hương giữa thời điểm đầy sóng gió ấy không phải là điều dễ dàng, nhưng với chàng trai 18 tuổi Nguyễn Viết Kiên khi ấy, “đi” không chỉ là lựa chọn, mà là sứ mệnh của tuổi trẻ - dám thử thách bản thân, dám sống khác.

Trước khi đưa ra quyết định, Kiên đã cân nhắc nhiều quốc gia, nhưng Pháp - vùng đất của học thuật, văn hóa và những giá trị nhân văn sâu sắc - là nơi Kiên chọn để gieo mầm ước mơ. Hành trình du học trên đất Pháp đầy thử thách với Kiên. Những ngày đầu đặt chân đến đất nước xa lạ, cậu phải tự xoay xở mọi việc: từ thuê nhà, nấu ăn, quản lý chi tiêu đến vượt qua rào cản ngôn ngữ. Mọi thứ trở nên thách thức hơn khi phải học tập hoàn toàn bằng tiếng Pháp, trong khi trước đó cậu chỉ học tiếng Anh.

“Cũng có lúc tôi rơi vào khủng hoảng vì khó khăn bủa vây. Nhưng mỗi khi muốn buông xuôi, tôi nghĩ đến ước mơ du học từng mãnh liệt thế nào, khát khao trở thành công dân toàn cầu từng thôi thúc mình ra sao và tự nhủ rằng, dù khó khăn đến đâu cũng sẽ có cách vượt qua nếu kiên trì và giữ được sự bình tĩnh”, Kiên chia sẻ.

Kiên thường tìm đến bạn bè, thầy cô và các hội nhóm sinh viên Việt Nam ở Pháp để được hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm. Cậu tự rèn cho mình tính chủ động, biết lập kế hoạch rõ ràng và linh hoạt ứng biến trong mọi tình huống. Nhờ vậy, Kiên từng bước vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, biến khó khăn thành cơ hội để học hỏi và trưởng thành.

Sau khoảng nửa năm đặt chân đến Pháp, Kiên đi làm thêm, với công việc đầu tiên là giao đồ ăn. Sau đó cậu làm thêm ở nhà hàng với các công việc phục vụ, thu ngân... “Ngoài có thêm chi phí trang trải cuộc sống du học xa nhà, làm thêm còn tạo cơ hội cho tôi có nhiều trải nghiệm ý nghĩa, cũng như cải thiện khả năng giao tiếp bằng tiếng Pháp”, Kiên chia sẻ.

Làn gió mới cho Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp

Một trong những điểm tựa giúp chàng trai trẻ Nguyễn Viết Kiên nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống mới là sự đồng hành, hỗ trợ của Hội sinh viên Việt Nam tại Lyon, Pháp (UEVL). “Các anh, chị trong cộng đồng sinh viên Việt Nam đồng hành, giúp tôi rất nhiều, từ thủ tục hành chính, tìm chỗ ở, đến cả những lời động viên tinh thần trong những ngày đầu đến nước Pháp”, Kiên nói. Chính sự quan tâm ấy đã tạo động lực cho Kiên tham gia vào UEVL, đóng góp nhiều hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Pháp.

Năm 2022, sau hai năm hoạt động tích cực, Kiên được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Lyon. Ở tuổi 20, chàng “thủ lĩnh” trẻ mang đến làn gió mới cho cộng đồng du học sinh Việt tại Pháp bằng sự năng động, sáng tạo và nhiệt huyết. Dưới sự dẫn dắt của Kiên, Hội Sinh viên Việt Nam tại Lyon (UEVL) không chỉ mở rộng quy mô hoạt động mà còn nâng tầm chất lượng, thu hút ngày càng nhiều sinh viên tham gia. Những chương trình giao lưu văn hóa, ngày hội du học sinh hay tết truyền thống đều được tổ chức bài bản, tạo dấu ấn đậm nét trong lòng bạn trẻ Việt và cả bạn bè quốc tế.

Suốt 5 năm nay, Kiên đều ăn tết xa nhà. “Mỗi mùa xuân đến, khi phố phường Việt Nam rực rỡ sắc đào, nơi trời Âu, tôi nhiều lúc nhớ quay quắt không khí tất bật, dọn dẹp sắm sửa ngày Tết, nhớ mùi hương bánh chưng mẹ nấu, nhớ tiếng cười đêm giao thừa. Nhưng thay vì để nỗi nhớ kéo dài, tôi chọn cách sẻ chia”, Kiên cho biết.

Nguyễn Viết Kiên (thứ 2, từ trái qua) gói bánh chưng cùng du học sinh Việt Nam tại Lyon (Pháp)

Cùng Hội sinh viên Việt Nam tại Lyon, anh tổ chức chương trình đón Tết cổ truyền, tái hiện không khí Tết quê hương giữa lòng nước Pháp với những hoạt động quen thuộc như gói bánh chưng, dựng cây nêu. “Điều đặc biệt là các bạn bè quốc tế cũng tham gia rất hào hứng. Qua những hoạt động ấy, chúng tôi không chỉ gắn kết cộng đồng du học sinh, nuôi dưỡng tình yêu Việt Nam trong mỗi người trẻ mà còn góp phần giới thiệu hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam đến bạn bè thế giới”, Kiên chia sẻ.

23 tuổi xê dịch qua 40 quốc gia

Kiên còn là một “tay phượt” chính hiệu. Ở tuổi 23, cậu đã đặt chân đến 40 quốc gia trên ba châu lục, tất cả đều bằng những chuyến đi tự túc. Kiên phải tính toán từng đồng tiết kiệm, làm thêm trong thời gian rảnh, săn vé giá rẻ và lên kế hoạch từ sớm. Cậu chia sẻ: “Du lịch không chỉ là tiêu tiền, mà là đầu tư cho tri thức và tâm hồn. Mỗi chuyến đi là một lần học hỏi, là cơ hội để mình khám phá thế giới và chính mình”.

Nguyễn Viết Kiên đang theo học chương trình thạc sĩ chuyên ngành “Phát triển giá trị di sản kết hợp với du lịch bền vững”, mong muốn được nghiên cứu sâu hơn về cách bảo tồn và lan tỏa bản sắc Việt Nam qua du lịch. “Tôi muốn hoàn thành chương trình thạc sĩ thật tốt, sau đó tích lũy kinh nghiệm rồi trở về Việt Nam làm việc. Tôi tin rằng, dù ở đâu, người trẻ cũng có thể góp phần xây dựng đất nước, nhưng trở về cống hiến vẫn là điều ý nghĩa nhất”, Kiên chia sẻ.

Theo Kiên, là sinh viên, để thỏa mãn đam mê du lịch, bản thân đối mặt với hai trở ngại lớn nhất: tài chính và thời gian. Anh khắc phục bằng việc lên kế hoạch chặt chẽ và sắp xếp thời gian hợp lý. Mỗi kỳ nghỉ hè, nghỉ đông hay khoảng trống giữa năm học đều được tận dụng tối đa để du lịch mà không ảnh hưởng đến việc học. Về chi phí, Kiên luôn lên kế hoạch rất sớm từ 3-6 tháng để săn vé máy bay, đặt khách sạn giá rẻ…

Tổng cộng, chi phí cho 40 quốc gia Kiên từng ghé qua chỉ khoảng nửa tỷ đồng - con số khiến nhiều người ngạc nhiên. Trung bình mỗi chuyến đi dài ngày của anh tiêu tốn trên dưới 20 triệu đồng, còn các chuyến chỉ vài ngày thì ít hơn nhiều. “Bí quyết nằm ở việc tối ưu lịch trình và chi tiêu thông minh: kết hợp tham quan nhiều nước trong cùng chuyến đi, dành nhiều ngày hơn ở nơi có chi phí rẻ, rút ngắn thời gian ở những nước đắt đỏ, đồng thời sử dụng ứng dụng du lịch để so sánh giá vé và dịch vụ”, Kiên chia sẻ.

Với Kiên, du lịch là trường học lớn dạy cho bản thân hiểu về sự đa dạng văn hóa, lòng khoan dung và niềm tự hào dân tộc. “Mỗi quốc gia đặt chân tới, mỗi người gặp gỡ, mỗi nền văn hóa được tìm hiểu đều để lại trong tôi những bài học sâu sắc. Du lịch giúp tôi mở rộng tầm nhìn, học cách trân trọng sự khác biệt và thêm tự hào về cội nguồn khi thấy Việt Nam ngày càng được bạn bè quốc tế biết đến, đặc biệt là về ẩm thực và văn hóa”, Kiên chia sẻ.

Nguyễn Viết Kiên mặc áo dài dân tộc khi du lịch

Kiên tâm niệm, mỗi chuyến đi không đơn thuần là một cuộc xê dịch, mà là một trang mới viết tiếp tuổi trẻ - nơi đam mê, tri thức và tình yêu quê hương cùng hòa quyện, tạo nên bản đồ riêng của một “công dân toàn cầu” mang trái tim Việt.