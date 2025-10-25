Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chung kết Khởi nghiệp công nghệ: Sinh viên Việt – Hàn bứt phá giành ngôi Quán quân

Duy Quốc - Thanh Hiền
TPO - Vượt qua hơn 150 dự án đến từ các trường đại học, cao đẳng trong cả nước, đội thi Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi “Khởi nghiệp Công nghệ trong sinh viên” lần thứ V – năm 2025.

Sáng 25/10, tại Đà Nẵng, Chung kết Cuộc thi “Khởi nghiệp công nghệ trong sinh viên” lần thứ V – năm 2025 diễn ra sôi nổi, thu hút hàng trăm sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng trên cả nước tham dự.

TS. Đỗ Lê Hưng Toàn – Phó Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên ĐH Đà Nẵng cho biết, năm 2025 là thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu giai đoạn đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia phục vụ phát triển bền vững đất nước. Đây cũng là dịp để phát huy vai trò của thanh niên, sinh viên, những người tiên phong trong nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thời kỳ mới.

tp-chungketdmstimg-102443-0.jpg
TS. Đỗ Lê Hưng Toàn – Phó Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên ĐH Đà Nẵng.

Theo ông Toàn, vòng Chung kết hôm nay là thử thách cuối cùng để các đội thể hiện tính khả thi, sự độc đáo và tiềm năng phát triển của dự án, cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần nhiệt huyết, các đội thi sẽ tỏa sáng, mang đến những phần trình bày thuyết phục và đầy cảm hứng. Ông kỳ vọng sau cuộc thi, các đề tài sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, đầu tư để có thể hiện thực hóa và phát triển trong tương lai.

tp-chungketdmstimg-102604-0.jpg
Hội đồng Giám khảo gồm các chuyên gia trong lĩnh vực khởi nghiệp và công nghệ.

Năm nay, các dự án tham gia bao gồm nhiều lĩnh vực như công nghiệp, chế tạo, năng lượng tái tạo; trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), chuỗi khối (Blockchain), Internet vạn vật (IoT); giáo dục, du lịch, dịch vụ, tài chính; y tế, chăm sóc sức khỏe, công nghệ sinh học; cùng các mô hình kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

tp-chungketdmstimg-102537-0.jpg
Phần trình bày bài thi của các đội.

Trải qua nhiều vòng thi đầy thử thách và kịch tính từ vòng cơ sở, bình chọn của khán giả đến bán kết, các đội thi đã thể hiện sự nỗ lực, tinh thần bứt phá và sáng tạo mạnh mẽ. 5 đề tài xuất sắc nhất đã vượt qua hàng loạt đối thủ để giành quyền tranh tài tại vòng Chung kết.

tp-chungketdmst11img-113721-0.png
tp-chungketdmst11img-113741-0.png
tp-chungketdmst11img-113804-0.png
Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi.

Tại vòng Chung kết, các đội thi đã thể hiện sự tự tin, sáng tạo và bản lĩnh khi trình bày những dự án khởi nghiệp. Sau nhiều giờ tranh tài sôi nổi, đội thi Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn xuất sắc giành giải Nhất; Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng đạt giải Nhì và Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng nhận giải Ba tại Cuộc thi “Khởi nghiệp công nghệ trong sinh viên” lần thứ V – năm 2025.

Duy Quốc - Thanh Hiền
#Đà Nẵng #khởi nghiệp sinh viên #cuộc thi công nghệ 2025 #đổi mới sáng tạo #khởi nghiệp đổi mới #sinh viên công nghệ #đổi mới sáng tạo sinh viên #cuộc thi khởi nghiệp #Chung kết #năng lượng tái tạo #trí tuệ nhân tạo

