Nữ biên tập viên kể chuyện buôn làng bằng công nghệ số

TPO - Chứng kiến nhiều bạn trẻ Êđê không nói được tiếng của dân tộc mình, một nữ biên tập viên ở Đắk Lắk bắt đầu hành trình giữ hồn buôn làng bằng những việc làm giản dị mà ý nghĩa.

Đó là chị H’Za Wut Byă (35 tuổi, dân tộc Êđê, Đắk Lắk) - biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam, Cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên. Chị H’Za Wut sinh ra và lớn lên giữa buôn làng Êđê - nơi tiếng chiêng hòa cùng nhịp sống mỗi ngày, tình yêu dân tộc trong chị được nuôi dưỡng trong âm vang của những câu chuyện kể bên bếp lửa, lời nói vần, khúc hát ru của mẹ và tiếng kể sử thi từ ông nội (nghệ nhân kể khan).

Chính những điều mộc mạc ấy đã gieo vào chị tình yêu sâu sắc với tiếng Êđê, ngôn ngữ mà chị luôn gọi là linh hồn của dân tộc. “Thực tế, hiện nay có nhiều người Êđê trẻ không còn nói được tiếng của dân tộc mình. Điều đó khiến tôi day dứt và thôi thúc phải làm điều gì đó để giữ lấy bản sắc”, chị chia sẻ.

Chị H’Za Wut Byă lan tỏa tình yêu văn hóa Êđê đến các em nhỏ.

Từ trăn trở đó, chị H’Za Wut bắt đầu thực hiện những video ngắn dạy và dịch tiếng Êđê trên các nền tảng mạng xã hội. Nội dung chị chia sẻ rất mộc mạc, gần gũi với buôn làng, thường bắt đầu từ những câu chào hỏi, cách xưng hô, đến các bài hát dân gian, tục ngữ.

Nội dung video chị sáng tạo nhanh chóng thu hút nhiều lượt xem và chia sẻ. Các clip của chị được cộng đồng mạng ví như lớp học tiếng Êđê trực tuyến đầy cảm hứng. Qua video, người trẻ Tây Nguyên thêm yêu và tự hào về tiếng nói của dân tộc mình.

Không dừng lại ở không gian mạng, chị còn mở lớp học tiếng Êđê miễn phí cho trẻ em trong buôn. Ở đó, những đứa trẻ háo hức học từng câu, từng chữ, được nghe kể chuyện, học hát và trò chuyện bằng tiếng mẹ đẻ. Với chị, niềm vui lớn nhất là nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ của các em khi tự tin nói tiếng Êđê trước mọi người.

“Tiếng nói của dân tộc chính là linh hồn của dân tộc. Giữ được tiếng nói là giữ được gốc rễ, là giữ được bản sắc buôn làng mình”, chị H’Za Wut nói đầy xúc động.

Chị H’Za Wut Byă (bìa phải) vừa ra sách từ vựng song ngữ Êđê - Việt.

Không chỉ coi đây là một hoạt động văn hóa, chị còn nhìn thấy ý nghĩa xã hội sâu sắc của việc gìn giữ ngôn ngữ dân tộc. Theo chị, tiếng nói là cầu nối giữa đồng bào và chính quyền, giúp bà con dễ dàng tiếp nhận, hiểu và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Là biên tập viên công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam, chị H’Za Wut Byă đặc biệt xúc động mỗi khi được nghe tiếng Êđê vang lên trên sóng Quốc gia. “Mỗi lần nghe giọng đọc Êđê của mình phát trên sóng, tôi cảm thấy tự hào vô cùng. Đó không chỉ là tiếng nói của tôi, mà là tiếng nói của cả buôn làng, của dân tộc Êđê đang được cất lên giữa nhịp sống hiện đại”, chị chia sẻ.

Trong thời đại mà thanh niên có thể tiếp cận thế giới chỉ bằng một cú chạm, H’Za Wut gửi gắm thông điệp giản dị nhưng sâu sắc: “Các bạn trẻ có thể học hỏi nhiều điều mới, nhưng đừng quên mình đến từ đâu. Khi thật sự hiểu và yêu nét đẹp của dân tộc mình, bạn sẽ mang theo nó trên mọi hành trình”.

Mới đây, chị đã ra mắt bộ sách song ngữ Êđê - Việt dành cho người mới học. Với chị, mỗi trang sách không chỉ là bài học ngôn ngữ, mà còn là câu chuyện về cội nguồn, bản sắc và niềm tự hào buôn làng. Bằng tình yêu và sự kiên trì, H’Za Wut Byă đang âm thầm giữ hồn buôn làng giữa thời đại số. Cách làm của chị như một sợi dây kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai của dân tộc.

Chị H’Za Wut Byă trở thành gương thanh niên dân tộc thiểu số có uy tín.

Chị H’Za Wut Byă là 1 trong 27 gương thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu, có uy tín và khởi nghiệp thành công năm 2025 khu vực Tây Nguyên, vừa được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyên dương ngày 24/10/2025.