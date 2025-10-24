Thắp lửa khởi nghiệp trong thanh niên dân tộc thiểu số

TPO - Tọa đàm “Thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp, phát triển kinh tế trong kỷ nguyên công nghệ” diễn ra tại Đắk Lắk đã thắp lên tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ trong giới trẻ vùng cao.

Ngày 24/10, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tổ chức tọa đàm "Thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp, phát triển kinh tế trong kỷ nguyên công nghệ".

Tâm tư của người trẻ muốn khởi nghiệp

Tại buổi tọa đàm, anh Y Phi On Mlô – Phó Bí thư Chi đoàn Quân sự xã Krông Năng (Đắk Lắk) chia sẻ nỗi trăn trở về việc tiếp cận các chính sách và nguồn lực hỗ trợ dành cho các start-up nhỏ lẻ. Anh cho biết, ở giai đoạn đầu, các mô hình khởi nghiệp thường gặp vô vàn khó khăn, rất cần được đồng hành, hướng dẫn và tiếp sức từ các chương trình hỗ trợ. Tuy nhiên, việc tiếp cận nguồn lực hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt với những mô hình nhỏ ở vùng sâu, vùng xa.

Anh mong muốn các cấp, ngành và tổ chức hỗ trợ sẽ định hướng rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi hơn để thanh niên có thể tiếp cận các chính sách, từ đó phát triển ổn định, bền vững trong tương lai.

Anh Y Phi On Mlô – Phó Bí thư Chi đoàn Quân sự xã Krông Năng chia sẻ tại buổi toạ đàm.

Cùng chung mối quan tâm đó, anh Nguyễn Văn Tứ – Phó Bí thư Chi đoàn thôn Tân Sơn (xã Hòa Sơn, Đắk Lắk) đặt ra vấn đề “Làm thế nào để thanh niên vượt qua sự e dè, ngại ngùng khi bắt tay khởi nghiệp?”.

Anh Tứ cho rằng, nhiều bạn trẻ, đặc biệt là thanh niên nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số, có ý tưởng sáng tạo và khát vọng làm giàu, nhưng lại thiếu tự tin, sợ thất bại hoặc ngại va chạm thực tế. Chính tâm lý ngại bắt đầu khiến nhiều ý tưởng hay nhưng mãi chỉ là ý tưởng.

Anh Nguyễn Văn Tứ – Phó Bí thư Chi đoàn thôn Tân Sơn (xã Hòa Sơn) đặt vấn đề.

Thu âm gần 200 lần chỉ để hoàn thiện một đoạn clip

Chia sẻ từ góc nhìn doanh nghiệp, anh Trần Triệu Nhã – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk cho rằng thế hệ trẻ đang có rất nhiều cơ hội để khởi nghiệp, nhất là trong thời đại công nghệ số.

“Các bạn hãy tận dụng lợi thế của thời đại để tự tin tỏa sáng theo cách riêng của mình. Đặc biệt, với thanh niên dân tộc thiểu số, đừng sợ sai – không có con đường nào bằng phẳng cả. Bản thân tôi cũng từng sai, nhưng mỗi lần vấp ngã lại là một bài học quý giá”, anh Nhã chia sẻ và khẳng định, chỉ khi bước ra khỏi vùng an toàn, người trẻ mới có thể khám phá năng lực thật sự của bản thân và tiến xa hơn trên hành trình khởi nghiệp.

Anh Trần Triệu Nhã (bìa trái) – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk thông tin tại toạ đàm.

Ở một góc nhìn khác, chị Nguyễn Thị Thu Hà kể về hành trình trở thành nhà sáng tạo nội dung số với thông điệp: “Chỉ cần một chiếc điện thoại trên tay, ai cũng có thể làm nội dung và lan tỏa giá trị”.

Chị cho biết, để làm truyền thông trên mạng xã hội hiệu quả, người sáng tạo phải hiểu rõ nền tảng, đối tượng khán giả và kiên trì mỗi ngày. Có những lần, chị phải thu âm gần 200 lần chỉ để hoàn thiện một đoạn clip ngắn.

Chị nhấn mạnh: “Không gian mạng là một cuộc chơi công bằng, nơi ai cũng có quyền được lan tỏa. Điều quan trọng là hãy giữ sự chân thành và tử tế trong từng sản phẩm”.

Theo chị, Đắk Lắk là vùng đất giàu chất liệu sáng tạo từ hạt Kơ nia, văn hóa người M’nông, đến những đặc sản, câu chuyện bản địa. “Chỉ cần chịu khó quan sát và khai thác, bạn hoàn toàn có thể kể những câu chuyện mang bản sắc rất riêng”, chị Hà nói.

Từ góc độ quản lý nhà nước, bà Lê Thị Thanh Bích – Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm đến phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ba Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025 đã mở ra nhiều cơ hội giúp thanh niên vươn lên làm chủ kinh tế, góp phần phát triển cộng đồng.

Bà cho biết, thời gian tới, Sở sẽ phối hợp chặt chẽ với Tỉnh đoàn Đắk Lắk trong triển khai các phong trào “Thanh niên sáng tạo, lập nghiệp, khởi nghiệp hiệu quả”, giúp các bạn trẻ có ý tưởng, dám đề xuất và biến ý tưởng thành hiện thực, gắn liền với bảo tồn văn hóa và phát triển kinh tế bản địa.

“Các bạn trẻ cần có đam mê và tâm huyết. Chính sự nỗ lực của các bạn sẽ tạo nên những sản phẩm khởi nghiệp thành công”, bà Bích nhấn mạnh.

Xây dựng cộng đồng khởi nghiệp số, nâng bước thanh niên dân tộc thiểu số

Về phía Tỉnh Đoàn Đắk Lắk, anh Y Lê Pas Tơr – Phó Bí thư Thường trực cho biết địa phương đang xây dựng môi trường khởi nghiệp thuận lợi cho thanh niên dân tộc thiểu số, thông qua kết nối nguồn lực, hỗ trợ vốn, kỹ năng và công nghệ.

Anh nhấn mạnh định hướng thời gian tới sẽ tập trung đào tạo kỹ năng truyền thông số, hướng dẫn thanh niên sử dụng livestream, nền tảng trực tuyến để quảng bá sản phẩm và xây dựng thương hiệu cá nhân.

Anh Y Lê Pas Tơr chia sẻ.

“Thanh niên dân tộc thiểu số có sự tự tin nhất định, nhưng vẫn cần được hỗ trợ về tư duy và nhận thức. Chúng ta cần xây dựng cộng đồng khởi nghiệp, nơi các bạn giúp nhau phát triển, cùng kết nối nguồn lực và vươn xa”, anh Y Lê Pas Tơr nói.

Phát biểu tại chương trình, anh Cảnh Chí Quân – Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn nhấn mạnh: “Khởi nghiệp không chỉ là mở một cửa hàng hay sản xuất một sản phẩm, mà là hành trình xây dựng ước mơ, khẳng định bản lĩnh và trách nhiệm với quê hương, đất nước”.

Anh Cảnh Chí Quân – Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn phát biểu.

Theo anh Cảnh Chí Quân, với thanh niên dân tộc thiểu số, khởi nghiệp còn mang sứ mệnh đặc biệt là bảo tồn giá trị văn hóa, khai thác tiềm năng bản địa và đưa sản phẩm truyền thống vươn ra thị trường lớn.

Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn kỳ vọng, tọa đàm này sẽ là điểm khởi đầu cho những hành trình mới, nơi các bạn trẻ dám nghĩ, dám làm và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình – để mỗi bước đi của thanh niên hôm nay sẽ là nền tảng vững chắc cho một Tây Nguyên phát triển, bền vững và đậm đà bản sắc.