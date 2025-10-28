Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bảo Đài đồng hành thanh niên lập nghiệp

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bảo Đài tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Dự và chỉ đạo Đại hội có đại diện Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Bảo Đài cùng 127 đại biểu chính thức đại diện cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã Bảo Đài được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Các phong trào Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, đồng hành với thanh niên lập thân, khởi nghiệp được thực hiện hiệu quả; nhiều công trình, phần việc thanh niên được triển khai như xây dựng tuyến đường hoa, tổ tự quản bảo vệ môi trường, mô hình “Thắp sáng đường quê”, hỗ trợ chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức Đoàn – Hội được chú trọng; tỷ lệ đoàn viên tham gia sinh hoạt thường xuyên đạt cao.

Đại hội đã tập trung thảo luận, biểu quyết thông qua mục tiêu nhiệm kỳ 2025 – 2030: xây dựng lớp thanh niên Bảo Đài có lý tưởng, hoài bão, khát vọng cống hiến; phát huy vai trò xung kích trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự địa phương.

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh chỉ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bảo Đài khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.