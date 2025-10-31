Đưa 162 'chiến sĩ số' Khánh Hòa xuống hỗ trợ xã, phường

TPO - Khánh Hòa huy động 162 'chiến sĩ số' từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, thành lập tổ hỗ trợ xuống tận xã, phường và đặc khu để thúc đẩy chuyển đổi số, triển khai đồng bộ phần mềm KPI và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Chiều 30/10, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ phát động đợt ra quân cao điểm đưa Tổ hỗ trợ chuyển đổi số (CĐS) và triển khai phần mềm Key Performance Indicator (KPI) về các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh. Tổ hỗ trợ gồm có 162 sinh viên, giảng viên đến từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Khắc Toàn - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh: Chuyển đổi số là xu thế bắt buộc, là con đường duy nhất để Khánh Hòa nâng tầm năng lực cạnh tranh, cải thiện rõ nét chất lượng cuộc sống cho người dân và xây dựng nền hành chính phục vụ hiện đại.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại lễ phát động.

Hiện nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa còn thiếu hụt nhân lực công nghệ thông tin (CNTT) nên việc huy động lực lượng sinh viên trẻ từ các ngành CNTT, Khoa học dữ liệu, Điện tử viễn thông... của các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh để thành lập Tổ hỗ trợ CĐS và triển khai đồng bộ phần mềm KPI là điều cần thiết.

Tâm điểm của đợt ra quân lần này là việc triển khai bộ công cụ KPI. Đây được coi là bước đột phá trong quản lý và điều hành hành chính công. Theo đó, mọi quy trình sẽ trở nên minh bạch, rõ ràng, trách nhiệm, mỗi nhiệm vụ đều phải gắn với chỉ số, thời hạn và kết quả cụ thể.

“Mỗi thành viên phải là một 'chiến sĩ số', tận dụng tối đa kiến thức, kỹ năng để hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ, công chức và người dân. Đồng thời, chính quyền xã, phường phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Tổ hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ”, ông Toàn đề nghị.

Tổ hỗ trợ có 162 giảng viên, sinh viên đến từ 8 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Đại diện cho 64 xã, phường và đặc khu ở Khánh Hòa, Chủ tịch UBND phường Nha Trang Trần Xuân Tây khẳng định: Hoạt động này có ý nghĩa thiết thực, hiện thực hóa chủ trương của tỉnh, là cơ hội vàng để số hóa quy trình và cải tiến phương thức phục vụ nhân dân. "Chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện về công nghệ, mà là sự thay đổi căn bản trong cách phục vụ người dân, là chuyển từ hành chính quản lý sang hành chính phục vụ, gần dân", ông Tây nói.

Cơ hội để thực chiến và cống hiến sức trẻ

Trong đội ngũ 162 "chiến sĩ số" xung kích, lực lượng sinh viên chiếm phần lớn. Bạn Lê Hoàng Oanh (sinh viên trường Đại học Khánh Hòa) bày tỏ niềm tự hào, đây là cơ hội tuyệt vời để sinh viên được áp dụng kiến thức đã học vào thực tế, giúp đỡ chính quyền cơ sở và người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng hoa đại diện 8 trường có giảng viên, sinh viên tham gia.

“Việc trực tiếp tham gia triển khai CĐS, hướng dẫn sử dụng phần mềm KPI hay dịch vụ công trực tuyến là một kinh nghiệm quý báu, không chỉ nâng cao kỹ năng chuyên môn mà còn rèn luyện khả năng giao tiếp, làm việc nhóm. Em rất tự hào khi được góp một phần sức trẻ vào công cuộc CĐS của tỉnh nhà", Oanh cho biết.

Hoạt động của Tổ hỗ trợ sẽ trực tiếp đến các địa phương, tập trung triển khai CĐS, xây dựng chính quyền điện tử, hướng dẫn phần mềm phục vụ Đề án 06 và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến. Hoạt động này không chỉ là sự hỗ trợ mà còn là cầu nối nhà trường - doanh nghiệp - chính quyền, góp phần nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, công chức cấp xã và người dân.