1.500 cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô thi đánh giá về chuyển đổi số

TPO - Ngày 8/6, tại trụ sở Công an TP Hà Nội, 1.500 cán bộ, chiến sĩ thi đánh giá kết thúc khóa học trực tuyến trong Chương trình “Thanh niên Công an Thủ đô gương mẫu đi đầu trong đào tạo và làm chủ khoa học công nghệ, vững bước tiến vào kỷ nguyên số”.

Sau 5 ngày tham gia đào tạo trên nền tảng “Bình dân học vụ số”, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an TP Hà Nội hoàn thành và đạt kết quả tối thiểu 50% số điểm của khóa học trực tuyến trong Chương trình “Thanh niên Công an Thủ đô gương mẫu đi đầu trong đào tạo và làm chủ khoa học công nghệ, vững bước tiến vào kỷ nguyên số”, được tham gia thi đánh giá kết quả học tập.

Khóa học gồm 4 chuyên đề: "Tổng quan về chuyển đổi số và kỹ năng số cơ bản", "Kỹ năng an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu", "Giới thiệu trí tuệ nhân tạo (AI) và kỹ thuật Prompt cơ bản", "Ứng dụng AI trong sáng tạo và xử lý hình ảnh, video cơ bản".

Trong ngày thi đầu tiên, tại hội trường Công an TP Hà Nội có 1.500 cán bộ, chiến sĩ tham gia. Công tác tổ chức thi được thực hiện bài bản, khoa học với sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố. Các thí sinh chấp hành nghiêm điều lệnh, quy định thi, không sử dụng phần mềm hỗ trợ trái quy định, mang theo Căn cước công dân, mặc đúng trang phục CAND.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội kiểm tra công tác tổ chức thi tập trung kết thúc khoá học. "Các đơn vị cần nghiêm túc, quyết liệt hưởng ứng phát động phong trào “Bình dân học vụ số". Quá trình đào tạo có kiểm tra, có đánh giá, không hình thức, học để làm chủ công nghệ, ứng dụng hiệu quả AI vào công việc – nâng cao năng suất, rút ngắn quy trình, đổi mới tư duy", Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền nhấn mạnh.

Tính đến 2/6, Công an TP Hà Nội có 7.121 đoàn viên thanh niên thuộc các đơn vị cấp phòng, công an cấp xã đăng ký tham gia chương trình đào tạo "Thanh niên Công an Thủ đô gương mẫu đi đầu trong đào tạo và làm chủ khoa học công nghệ, vững bước tiến vào kỷ nguyên số".

Bên cạnh đó, một số đơn vị khuyến khích toàn thể cán bộ chiến sĩ ngoài độ tuổi đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia. Riêng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố 100% cán bộ, chiến sĩ tự nguyện đăng ký tham gia đào tạo.

Bình dân học vụ số - “chìa khoá” của kỷ nguyên số

80 năm trước, phong trào “Bình dân học vụ” do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động là một biểu tượng của lòng quyết tâm, ý chí, tinh thần đoàn kết giúp người dân thoát khỏi mù chữ, tiếp cận tri thức.

Ngày nay, trong kỷ nguyên số và hướng tới xã hội thông minh, tinh thần ấy được kế thừa và phát triển với phong trào “Bình dân học vụ số”. Phong trào có sứ mệnh phổ cập kiến thức, kỹ năng số đến mọi tầng lớp nhân dân, để không ai bị bỏ lại phía sau tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm từng nhận định: "Đây không chỉ là một sáng kiến giáo dục, phong trào "Bình dân học vụ số" còn là cầu nối giữa quá khứ và tương lai. Bằng việc phát huy bài học lịch sử, phấn đấu xây dựng một xã hội không chỉ giàu tri thức mà còn giàu sức mạnh công nghệ, sẵn sàng hội nhập, phát triển."

Nhằm cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ngày 1/6, Công an TP Hà Nội tổ chức phát động hưởng ứng, triển khai phong trào "Bình dân học vụ số” trong toàn lực lượng.

Theo đó, Công an thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền, lan toả phong trào thi đua, phát huy vai trò người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, đẩy mạnh phong trào phát triển công dân số, nâng cao năng lực, kiến thức công nghệ, kỹ năng sử dụng các ứng dụng nghiệp vụ, dữ liệu số trong công tác chuyên môn.

Phong trào "Bình dân học vụ số” được triển khai sâu rộng trong lực lượng Công an toàn Thủ đô có ý nghĩa thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong thời kỳ chuyển đổi số.