TPHCM cần kịp thời thể chế hóa đầy đủ cơ chế đặc thù

TPO - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND TPHCM đã chứng minh được vai trò là lực lượng nòng cốt trong việc hiện thực hóa các cơ chế đặc thù mà Quốc hội giao phó.

Sáng 27/12, tại Trung tâm Hội nghị Bà Rịa - Vũng Tàu, HĐND TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đến dự hội nghị có ông Nguyễn Đức Hải - Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Lãnh đạo Quốc hội, TPHCM cùng các đại biểu HĐND TPHCM dự hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng

Thông qua 1.732 nghị quyết

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng cho biết, trong nhiệm kỳ, HĐND thành phố đã tổ chức 86 kỳ họp, thông qua 1.732 nghị quyết (gồm 351 nghị quyết quy phạm pháp luật và 1.381 nghị quyết cá biệt).

Trong nhiệm kỳ, HĐND, Thường trực HĐND và các Ban đã tổ chức 138 chuyên đề giám sát, với khoảng 730 cuộc giám sát trực tiếp đối với các sở, ngành, địa phương. Hoạt động giám sát tập trung vào những lĩnh vực then chốt, những vấn đề được cử tri và dư luận quan tâm như: quản lý đất đai, đầu tư công, giải ngân vốn, cải cách hành chính, y tế cơ sở, an sinh xã hội, giải quyết kiến nghị của cử tri và khiếu nại, tố cáo của công dân. Đặc biệt, hoạt động giám sát không dừng lại ở việc chỉ ra tồn tại, mà được gắn chặt với giải trình, tái giám sát và theo dõi việc thực hiện kết luận sau giám sát...

Đoàn công tác Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM khảo sát việc đảm bảo an toàn thực phẩm tại Phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ.

Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ HĐND TPHCM đã tổ chức 1.668 cuộc tiếp xúc cử tri, trong đó có 85 cuộc theo chuyên đề, tiếp nhận 4.678 ý kiến, kiến nghị, tỷ lệ giải quyết đạt 78%. Hình thức tiếp xúc được đa dạng hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức trực tuyến, giúp mở rộng đối tượng và tăng tính tương tác.

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo được duy trì nghiêm túc; từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tiếp 2.828 lượt công dân, tiếp nhận và xử lý 8.589 đơn thư, tỷ lệ xử lý đạt 100%, qua đó góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền địa phương.

Kịp thời thể chế hóa hiệu quả các chủ trương, chính sách về các cơ chế, chính sách đặc thù

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND TPHCM đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm cao và sự tận tụy vì nhân dân để thực hiện nhiệm vụ. Ông ghi nhận, hình ảnh các đại biểu gắn bó mật thiết với cử tri, tiếp nhận và xử lý hơn 610.000 tin phản ánh qua tổng đài 1022 là minh chứng sinh động cho một cơ quan dân cử thực sự gần dân, sát dân, lấy đời sống nhân dân làm trung tâm của mọi quyết sách.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, HĐND thành phố đã chứng minh được vai trò là lực lượng nòng cốt trong việc hiện thực hóa các cơ chế đặc thù mà Quốc hội giao phó. Cụ thể là từ Nghị quyết 54 trước đây, đến Nghị quyết 98 và nay là tâm thế chủ động đón nhận, triển khai Nghị quyết 260 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98 và Nghị quyết 222 về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Ông đề nghị HĐND thành phố cần kịp thời thể chế hóa đầy đủ, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương, nhất là các cơ chế, chính sách đặc thù vừa được thông qua.

Cùng với đó, cần cụ thể, khẩn trương tổ chức nghiên cứu, quán triệt đầy đủ nội dung Nghị quyết 222 và Nghị quyết 260 đến từng đại biểu HĐND, các Ban của HĐND và hệ thống chính quyền địa phương. Qua đó nắm vững mục tiêu, phạm vi, nội dung thí điểm, các cơ chế, chính sách đặc thù, tránh lúng túng, áp dụng không chính xác hoặc không đầy đủ các quy định mới. Đặc biệt là các chính sách quan trọng liên quan đến quy hoạch, quản lý đất đai, tài chính – ngân sách, đầu tư công, thu hút nhà đầu tư chiến lược, phát triển đô thị theo mô hình TOD và tổ chức không gian phát triển mới gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội trung và dài hạn của thành phố. Đồng thời rà soát, điều chỉnh các nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn và các chương trình đột phá để bảo đảm sự tương thích, đồng bộ với các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết 260, Nghị quyết 222 tránh tình trạng cơ chế đặc thù bị “đứng ngoài” các định hướng phát triển chung.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhìn nhận, trong hơn 6 tháng qua, HĐND thành phố đã chủ động rà soát, ban hành hàng loạt nghị quyết mới, hoàn thiện thể chế, phục vụ hiệu quả quá trình hợp nhất 3 địa phương, bảo đảm hoạt động quản lý không bị gián đoạn.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các lãnh đạo thành phố tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố cho các cá nhân tiêu biểu.

Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, TPHCM đang đứng trước nhiều thời cơ lớn nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức. Yêu cầu đặt ra đối với HĐND TPHCM là phải nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, hành động quyết liệt hiệu quả, chủ động đi đầu trong công việc cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội.

“HĐND cần tiếp tục khẳng định vai trò kiến tạo thể chế, đồng hành chặt chẽ với UBND TPHCM trong tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy triển khai các dự án công trình trọng điểm. Đặc biệt, tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện với tinh thần: việc khó không né tránh, việc mới không chờ đợi, việc gì liên quan đến nhiều cấp nhiều ngành phải phối hợp chặt chẽ và chịu trách nhiệm đến cùng”, người đứng đầu Đảng bộ TPHCM yêu cầu.