Khẩn trương khắc phục sự cố tràn dầu ở Quảng Ngãi

TPO - Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) đã huy động nhiều phương tiện hiện đại với hơn 200 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tại hiện trường, tiến hành khắc phục sau sự cố tràn dầu ở Quảng Ngãi.

Sáng 27/12, Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) đã thông tin về sự cố tràn dầu tại (xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi). Đại tá Dương Ngọc Tuyến - Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Xăng dầu chủ trì buổi thông tin.

Theo đó, sáng 24/12, Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi (PTSC Quảng Ngãi) thuê Công ty TNHH Tự động hóa và Hệ thống điều khiển tích hợp để kiểm định đồng hồ lưu lượng lần đầu sử dụng trong quá trình nhập nhiên liệu diesel từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sang một kho tại xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi).

Đại tá Dương Ngọc Tuyến - Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Xăng dầu thông tin với các phóng viên.

Tuy nhiên, do hiệp đồng thao tác trong quá trình kiểm định của nhà thầu chưa chặt chẽ đã để một lượng dầu theo đường ống thu gom chảy ra khu xử lý nước thải. Thời điểm đó gặp mưa lớn, bể chứa bị tràn, dầu chảy vào hệ thống cống thoát nước mặt của kho và mương dẫn nước ra sông Đầm và Bàu Cá Cái. Sự cố này đã gây ảnh hưởng nhất định đến môi trường và đời sống sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Cục Xăng dầu đã thành lập Ban chỉ đạo xử lý sự cố tràn dầu và chủ động phối hợp chặt chẽ với Công ty HVG Dung Quất - đơn vị chuyên nghiệp ứng phó sự cố tràn dầu đánh giá, nhận định tình hình để đưa ra phương án xử lý, thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố tối ưu, nhanh và hiệu quả nhất.

Sự cố tràn dầu khiến cá chết hàng loạt.

Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chuyên môn huy động, sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dụng để khoanh vùng khu vực bị ảnh hưởng thu gom dầu tràn theo đúng quy trình kỹ thuật; triển khai các biện pháp xử lý môi trường giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái. Đến nay, các đơn vị đã khoanh vùng, ngăn chặn không để dầu lan rộng.

Trong thời gian tới, Cục Xăng dầu, Công ty CP dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai các biện pháp làm sạch môi trường, không làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Hiện các đơn vị liên quan tiến hành khắc phục sự cố tràn dầu.

Công ty TNHH Tự động hóa và hệ thống điều khiển tích hợp và Cục Xăng dầu cam kết phối hợp để xác định nguyên nhân, đánh giá thiệt hại, lên phương án khắc phục, bảo đảm quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng.

Các đơn vị thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; rà soát toàn diện quy trình kỹ thuật; tăng cường các biện pháp phòng ngừa để không xảy ra sự cố tương tự. Đồng thời, cập nhật thông tin kịp thời, chính xác về công tác khắc phục và kết quả xử lý sự cố trong thời gian tới.

Cục Xăng dầu cho biết, đến sáng 27/12, váng dầu trên mặt nước không còn nhiều. Đơn vị phấn đấu hoàn thành khắc phục xong sự cố tràn dầu trước ngày 31/12.

Số dầu tràn ra môi trường sẽ được thu gom, chở đến Nhà máy lọc dầu Dung Quất để xử lý.

Đại tá Dương Ngọc Tuyến cho biết, mặc dù là chủ đầu tư, tuy nhiên đơn vị cũng chưa nhận bàn giao. Quá trình vận hành để xảy ra lỗi hoàn toàn là do công nhân, nhân viên kỹ thuật.

Đến nay, phạm vi dầu tràn không lan rộng nữa. Đơn vị đang phối hợp trực tiếp với lực lượng của Bộ Quốc phòng, PTSC Quảng Ngãi, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất để thực hiện khắc phục hậu quả.

Bên cạnh đó, đơn vị đã liên hệ với Lữ đoàn 88 (Binh chủng Hóa học) để trinh sát, quan trắc, xử lý môi trường bằng các chế phẩm sinh học. Sau khi xử lý xong sẽ kiểm tra mẫu đất, mẫu nước để đánh giá kết quả sau khi xử lý.

“Hiện nay đơn vị đã huy động các phương tiện hiện đại nhất với khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp khắc phục tại hiện trường. Đơn vị cam kết trong ngày 31/12 sẽ hoàn thành việc khắc phục”, Đại tá Dương Ngọc Tuyến nói thêm.