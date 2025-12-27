Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Tĩnh đấu giá 8 mỏ khoáng sản

Hoài Nam
TPO - Tại Hà Tĩnh vừa tổ chức đấu giá thành công 8 mỏ khoáng sản trong đó có 7 mỏ đất san lấp và 1 mỏ cát, sỏi xây dựng lòng sông.

Ngày 27/12, Phòng Khoáng sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh) cho biết, 8 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng (VLXD) thông thường trên địa bàn tỉnh vừa được đưa ra tổ chức đấu giá. Đơn vị được lựa chọn đấu giá quyền khai thác 8 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng là Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Nhật.

Quá trình tổ chức đấu giá có sự giám sát từ tổ liên ngành của tỉnh với sự tham gia của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính và Thuế tỉnh Hà Tĩnh.

Kết quả, có 8/8 mỏ khoáng sản (7 mỏ đất san lấp và 1 mỏ cát, sỏi lòng sông với tổng tài nguyên dự báo hơn 9,3 triệu m3) đã được đấu giá thành công quyền khai thác làm VLXD thông thường.

image-47-1712.jpg
8 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng (VLXD) thông thường trên địa bàn tỉnh vừa được đưa ra tổ chức đấu giá. (Ảnh VĐ).

Cụ thể, Công ty CP Đầu tư và xây dựng Hưng Thành Đạt (xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) trúng đấu giá quyền khai thác 2 mỏ đất là mỏ đất khu vực Cụp Bưởi, phường Hoành Sơn, diện tích 14,98 ha, tài nguyên dự báo 2,25 triệu m3 và mỏ đất khu vực Bắc núi Sim 2, phường Sông Trí, diện tích 13,08 ha, tài nguyên dự báo 2,3 triệu m3.

Công ty TNHH MTV Hưng Nghiệp (xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) trúng đấu giá quyền khai thác 2 mỏ đất san lấp là mỏ đất khu vực thôn Yên Thượng, xã Thạch Xuân, diện tích 5,84 ha, tài nguyên dự báo 584 nghìn m3 và mỏ đất khu vực núi Đồng Bụt, xã Hà Linh, diện tích 9,7 ha, tài nguyên dự báo 1,5 triệu m3.

Hợp tác xã Đức Quang (xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) trúng đấu giá quyền khai thác mỏ đất san lấp ở xã Kỳ Xuân, diện tích 6,97 ha, tài nguyên dự báo 1,045 triệu m3; Công ty TNHH 30/4 Cẩm Trung (xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh) trúng đấu giá mỏ đất san lấp khu vực khe dài Đồng Mọ, xã Cẩm Trung, diện tích 6,6 ha, tài nguyên dự báo 660 nghìn m3; Công ty CP Đầu tư Phúc Trạch (xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh) trúng đấu giá mỏ đất đồi khu vực thôn Trung Sơn, xã Hương Đô, diện tích 8 ha, tài nguyên dự báo 840 nghìn m3.

Còn Công ty TNHH Xây dựng Đức Trần 379 trúng đấu giá quyền khai thác mỏ cát, sỏi lòng sông Ngàn Sâu, thôn Tân Hương, xã Phúc Trạch, diện tích 3,8 ha, tài nguyên dự báo 154,4 nghìn m3.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh, sau khi trúng đấu giá quyền khai thác mỏ khoáng sản, các đơn vị sẽ triển khai khảo sát, đánh giá để xác định khối lượng khoáng sản, đồng thời hoàn tất hồ sơ, thủ tục, trình đơn vị chức năng xem xét, thẩm định, trước khi chính thức được UBND tỉnh cấp phép khai thác.

Hoài Nam
