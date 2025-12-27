Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

TP. Huế giải quyết việc làm cho hơn 85.300 lao động

Ngọc Văn
TPO - Thành phố Huế đã giải quyết việc làm cho hơn 85.300 lao động, đạt 102,2% kế hoạch trong giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời huy động hơn 1.500 tỷ đồng tín dụng ưu đãi để tạo sinh kế bền vững cho hàng chục nghìn người dân.

Thông tin từ UBND TP. Huế cho biết, trong 5 năm qua, công tác giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố đã đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, góp phần ổn định đời sống người lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

tu-van-viec-lam-cho-nld.jpg
Tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động﻿ tại Huế. Ảnh: HNN

Cụ thể, giai đoạn 2021 - 2025, toàn TP. Huế đã giải quyết việc làm cho 85.300 lao động, đạt 102,2% kế hoạch. Trong đó, 9.200 lao động được đưa đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Các chương trình phát triển kinh tế xã hội, mở rộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và các mô hình sinh kế đã tạo việc làm cho hơn 43.600 lao động, nhất là khu vực nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chính sách tín dụng ưu đãi tạo việc làm tiếp tục phát huy hiệu quả. Trong 5 năm, TP. Huế đã ủy thác và giải ngân hơn 1.500 tỷ đồng cho trên 26.000 lượt khách hàng vay vốn, qua đó tạo việc làm ổn định cho hơn 26.100 lao động. Hoạt động kết nối cung - cầu lao động được tăng cường thông qua các phiên giao dịch việc làm, ngày hội việc làm, tháng việc làm và sàn giao dịch việc làm trực tuyến, thu hút gần 1.000 lượt doanh nghiệp tham gia.

Theo ông Trần Hữu Thùy Giang - Phó Chủ tịch UBND TP. Huế, trong thời gian tới, các sở, ngành và địa phương của TP. Huế sẽ tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách việc làm theo Luật Việc làm năm 2025; tạo đột phá trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế tư nhân nhằm mở rộng cơ hội việc làm bền vững. Thành phố tiếp tục phát huy hiệu quả tín dụng chính sách, đổi mới hoạt động sàn giao dịch việc làm gắn với nhu cầu doanh nghiệp và thị trường lao động, đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Ngọc Văn
