Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Góc nhìn

Google News

Người lao động trẻ và bài toán ở lại Hà Nội giữa tình trạng ô nhiễm

Lê Vượng - Châu Thương (Thực hiện)
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Tình trạng ô nhiễm tại Hà Nội khiến nhiều lao động trẻ và cả những sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp trăn trở về việc ở lại làm việc hay rời xa Thủ đô.

Hà Nội vẫn luôn là điểm đến hấp dẫn hàng trăm nghìn sinh viên và lao động trẻ mỗi năm nhờ thị trường việc làm sôi động. Dù đối mặt với áp lực mưu sinh và chi phí đắt đỏ, phần lớn vẫn chấp nhận "bám trụ" với hy vọng tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp.

Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm không khí ở mức báo động gần đây đang trở thành rào cản lớn đối với chất lượng sống tại Thủ đô. Đặc thù công việc yêu cầu sự năng động và di chuyển liên tục khiến người trẻ chịu tác động trực tiếp từ môi trường độc hại. Vấn đề không chỉ dừng lại ở sức khỏe mà còn là bài toán kinh tế, khi họ buộc phải trích một phần thu nhập không nhỏ cho các chi phí y tế và thiết bị bảo vệ đường hô hấp. Thực trạng này đặt ra một câu hỏi lớn: Liệu cơ hội nghề nghiệp có đủ để đánh đổi lấy sức khỏe, hay đã đến lúc cần tìm một hướng đi khác?

a26i6440.jpg
Nhiều bạn trẻ chia sẻ rằng những ngày AQI ở mức xấu đến rất xấu, mỗi lần ra đường đi làm là một lần lo lắng về sức khỏe. (Ảnh: Lê Vượng)

Bạn Nguyễn Ngọc Dung (22 tuổi, Bình Dương) cho biết: "Ban đầu mình cũng có dự định sau khi ra trường sẽ ở lại Hà Nội vài năm để tìm kiếm công việc, nếu thuận lợi có thể cân nhắc sinh sống lâu dài. Nhưng trước tình hình không khí nghiêm trọng như vậy, mình quyết định sẽ về quê tìm việc vì thực ra ở đó vẫn có không ít cơ hội tiềm năng để mình ổn định. Mình vốn rất để tâm đến không gian sống cũng như môi trường sống xung quanh nói chung, bởi nó ít nhiều ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tinh thần cũng như sức khỏe của mình. Về quê thì chắc chắn chất lượng không khí đảm bảo hơn, tiết kiệm được kha khá chi phí cho y tế mà hiệu quả công việc cũng đảm bảo tốt hơn".

Với nhiều sinh viên mới ra trường, mức lương vài triệu đồng khó đủ để đảm bảo cuộc sống ổn định lâu dài. Tuy vậy, khi đặt lên bàn cân giữa việc cố bám trụ Hà Nội hay trở về địa phương với mức sống dễ đáp ứng hơn, môi trường sống trong lành hơn, vẫn không ít người chọn phương án thứ nhất. Bạn Thuỳ Dung (21 tuổi, Thanh Hoá) chia sẻ: "Mình vẫn muốn ở lại Hà Nội vì nơi đây có nhiều cơ hội việc làm phù hợp với ngành học. Tuy nhiên, vấn đề môi trường khiến mình không khỏi lo lắng và phải cân nhắc khá nhiều. Điều mình lo nhất là tình trạng ô nhiễm không khí kéo dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, trong khi chi phí sinh hoạt ở Hà Nội cũng ngày càng cao. Bên cạnh mong muốn thành phố cải thiện việc kiểm soát ô nhiễm không khí, mình cũng phải tự đảm bảo sức khỏe cho bản thân nếu muốn sống và làm việc lâu dài".

pgs-ts-pham-huong-tra.jpg
PGS. TS Phạm Hương Trà: "Ô nhiễm không khí và các điều kiện sống tại đô thị đang thúc đẩy xu hướng dịch chuyển dân cư nội địa của giới trẻ".

Ở góc độ chuyên gia, PGS. TS. GVCC Phạm Hương Trà, trưởng khoa Xã hội học và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhận định: "Dưới góc độ an sinh, chất lượng không khí kém gây ra những hệ lụy trực tiếp đến sức khỏe và kinh tế của người lao động. Ô nhiễm không chỉ làm gia tăng chi phí y tế cho việc chăm sóc sức khỏe cá nhân mà còn làm suy giảm đáng kể thời gian lao động hiệu quả. Việc phải trang bị các thiết bị bảo hộ phức tạp và cảm giác bực bội khi di chuyển ngoài đường khiến năng suất công việc bị ảnh hưởng, đặc biệt là với các hoạt động ngoài trời.

Bên cạnh đó, ô nhiễm buộc mọi người phải thay đổi thói quen, từ bỏ các hoạt động rèn luyện thể chất không gian mở để tránh tiếp xúc với không khí xấu. Đáng chú ý, tình trạng này còn tạo ra áp lực tâm lý nặng nề cho người trẻ và các nhóm xã hội khác khi phải sống trong không gian đóng kín, thiếu không khí trong lành, dẫn đến sự căng thẳng, buồn bực và làm giảm hiệu quả công việc chung".

Theo Phó Giáo sư, ô nhiễm không khí và các điều kiện sống tại đô thị đang thúc đẩy xu hướng dịch chuyển dân cư nội địa của giới trẻ, ví dụ như dịch chuyển sang các thành phố trẻ có tốc độ phát triển mạnh và cơ hội việc làm dồi dào không kém ở khu vực lân cận như Hải Phòng hay Ninh Bình hoặc tìm kiếm các cơ hội việc làm ổn định ở vùng nông thôn. Sự thúc đẩy di cư này sẽ càng mạnh mẽ hơn nếu mạng lưới giao thông và hệ thống tàu điện phát triển thuận tiện, giúp kết nối dễ dàng các khu vực này với trung tâm.

PGS. TS Phạm Hương Trà cho rằng các bạn sinh viên hay người học nói chung nên tìm hiểu nhiều hơn những cơ hội việc làm ngoài thành phố. "Sau quá trình sáp nhập từ 63 tỉnh thành xuống còn 34 tỉnh thành, có thể thấy rằng các khu vực cũng đã mở rộng quy mô, từ đó cơ hội về việc làm tiềm năng cũng xuất hiện nhiều hơn".

Để giải quyết "dài hơi" câu chuyện này, PGS. TS Phạm Hương Trà cho rằng: "Tôi cho rằng việc hạn chế giao thông cũng là một giải pháp nhưng chỉ là giải pháp tình thế. Bởi nguyên nhân chính gây ô nhiễm tại Hà Nội nằm ở tốc độ xây dựng và hoạt động của các khu công nghiệp. Do đó, giải pháp cốt lõi là phải tăng cường không gian xanh đô thị, bao gồm cả cây xanh và mặt nước, nhằm hấp thụ khí cacbonic và giải phóng oxy. Thành phố cần quy hoạch các đường vành đai xanh và triển khai các giải pháp xử lý chất thải nông nghiệp bền vững, như nghiền và ủ rơm rạ, lá cây thay vì đốt để tránh gây khói bụi ô nhiễm.

Bên cạnh đó, việc bảo tồn và mở rộng diện tích mặt nước tại các ao, hồ, sông là vô cùng quan trọng để duy trì hệ sinh thái đô thị cân bằng. Những giải pháp đồng bộ này không chỉ giúp cải thiện chất lượng không khí mà còn đảm bảo môi trường sống bền vững cho cư dân thành phố".

Có thể nói vấn đề ô nhiễm môi trường tác động đến câu chuyện di cư trẻ là một tín hiệu đáng chú ý. Vậy nên về lâu dài, để giữ chân nguồn nhân lực trẻ, Hà Nội không thể chỉ dựa vào lợi thế cơ hội việc làm, mà cần những giải pháp căn cơ cải thiện chất lượng không khí, không gian sống và phúc lợi đô thị. Bởi với người trẻ hôm nay, thành công không chỉ đo bằng vị trí công việc, mà còn bằng việc họ có thể sống khỏe mạnh ở nơi mình lựa chọn.

Lê Vượng - Châu Thương (Thực hiện)
#Ô nhiễm không khí tại Hà Nội #Ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống người trẻ #Dịch chuyển dân cư và cơ hội việc làm #Chính sách cải thiện môi trường đô thị #Giải pháp tăng cường không gian xanh #Tác động của ô nhiễm đến năng suất lao động #Chính sách phát triển bền vững đô thị #Lựa chọn sống và làm việc của người trẻ #Tương lai phát triển đô thị và môi trường

Xem thêm

Cùng chuyên mục