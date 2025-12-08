Bắc Ninh đẩy mạnh tuyển dụng trực tuyến, mở rộng cơ hội việc làm cho người lao động

TPO - Trong bối cảnh thị trường lao động đang có nhiều biến động, việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm theo hình thức trực tuyến đang trở thành xu hướng tại Bắc Ninh. Phương thức này không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, thời gian tuyển dụng mà còn mở rộng cơ hội tìm việc cho người lao động ở nhiều vùng, địa phương khác nhau.

Tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Ninh số 1 (phường Bắc Giang), không khí tư vấn và phỏng vấn trong một phiên giao dịch trực tuyến gần đây diễn ra sôi động. Hệ thống máy tính, trang thiết bị hỗ trợ cùng cán bộ hướng dẫn được bố trí khoa học, tạo điều kiện để người lao động dễ dàng tiếp cận doanh nghiệp tuyển dụng.

Ngay tại phiên, hàng trăm ứng viên từ Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng, Thái Nguyên… đăng ký tìm việc và tham gia phỏng vấn trực tuyến ngay tại điểm máy tính của trung tâm mà không cần di chuyển đến doanh nghiệp.

Lần đầu tham gia, chị Lương Thị Mây (xã Đông Phú, tỉnh Bắc Ninh) cho biết hình thức tuyển dụng này giúp chị tiếp cận nhanh với nhiều công ty cùng lúc.

“Tôi được hỗ trợ phỏng vấn online trực tiếp với nhà tuyển dụng, thông tin được công khai minh bạch nên cảm thấy rất yên tâm. Hy vọng tôi sẽ sớm tìm được công việc phù hợp trình độ và độ tuổi”, chị Mây chia sẻ.

Tuyển dụng lao động trực tuyến ở Bắc Ninh.

Ở chiều ngược lại, nhiều doanh nghiệp đánh giá mô hình này mang lại hiệu quả cao trong bối cảnh thị trường lao động cạnh tranh gay gắt. Trưởng phòng tuyển dụng của một doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Quang Châu - Khu công nghiệp Vân Trung, cho biết doanh nghiệp có nhu cầu tuyển hàng nghìn lao động phổ thông. Bởi vậy, tuyển dụng trực tuyến giúp doanh tiếp cận số lượng lớn ứng viên cùng thời điểm, đặc biệt là nguồn lao động ở ngoài tỉnh. Đây là giải pháp hiệu quả để bù đắp thiếu hụt lao động trong giai đoạn này.

Dù mang lại nhiều lợi ích, song thị trường việc làm online cũng xuất hiện không ít rủi ro, đặc biệt là tình trạng lừa đảo tuyển dụng, quảng cáo “việc nhẹ – lương cao”, thu phí trái quy định. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo người lao động chỉ nên tìm việc qua những kênh chính thống để tránh mất tiền, mất cơ hội.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Ninh số 1, việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối nhiều tỉnh, thành phố là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong thời gian qua. Trung tâm hướng tới xây dựng môi trường tuyển dụng minh bạch, an toàn, hỗ trợ tối đa cho người lao động và doanh nghiệp. Hình thức kết nối trực tuyến giúp phá vỡ rào cản địa lý và mở rộng thị trường lao động.

Doanh nghiệp ở khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng lao động trực tuyến.

Từ đầu năm đến đầu tháng 11/2025, trung tâm đã tổ chức 53 phiên giao dịch việc làm, bao gồm: 41 phiên định kỳ, 5 phiên trực tuyến, 3 phiên lưu động, 4 phiên chuyên đề.

Trong đó, các phiên lồng ghép hình thức trực tiếp và online trong ba năm trở lại đây cho thấy hiệu quả rõ rệt, giúp hàng nghìn lao động tìm được việc làm phù hợp.

Theo dự báo, năm 2026 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tuyển khoảng 150.000 lao động, trong đó lao động phổ thông chiếm tới 70%. Nhu cầu tăng nhanh trong khi nguồn cung không ổn định khiến hoạt động kết nối việc làm trở nên cấp thiết.

Để đáp ứng yêu cầu mới, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Ninh số 1 đang tiếp tục nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, tăng số lượng phiên giao dịch online, mở rộng kết nối đến các vùng sâu, vùng xa và các tỉnh có nguồn lao động dồi dào.

Cùng với đó, trung tâm cũng xây dựng hệ thống dữ liệu thị trường lao động từ nhiều nguồn: đăng ký thất nghiệp, hồ sơ tìm việc trên cổng thông tin điện tử và thông tin thu thập tại các điểm cầu. Nguồn dữ liệu này sẽ phục vụ việc dự báo, điều tiết thị trường lao động trong những năm tới.

Việc đẩy mạnh tuyển dụng trực tuyến tại Bắc Ninh không chỉ giúp người lao động tiếp cận thông tin chính thống, giảm thiểu rủi ro mà còn tạo thêm nhiều cơ hội việc làm bền vững. Với định hướng rõ ràng và cách làm linh hoạt, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Ninh số 1 đang từng bước trở thành cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp và người lao động trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên cả nước.