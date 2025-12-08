Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hàng trăm cán bộ lội nước 'dẹp loạn' nuôi trồng thủy sản trái phép

Hoàng Dương

TPO - Nhiều ngày nay, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã cử hàng trăm cán bộ cơ sở trực tiếp lội nước tháo dỡ các công trình nuôi trồng thủy sản trái phép trên địa bàn toàn tỉnh.

Video: Hàng trăm cán bộ lội nước tháo dỡ công trình nuôi trồng thủy sản trái phép ở Quảng Ninh.
824398.jpg
Với quyết tâm xử lý dứt điểm, UBND xã Quảng Hà (Quảng Ninh) đã thành lập các tổ công tác, huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng: Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Đội an ninh cơ sở cùng với sự tham gia tích cực của các đoàn viên từ Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên của các thôn trên địa bàn.
59604.jpg
596020.jpg
Các tổ công tác này có nhiệm vụ trực tiếp xuống hiện trường để tiến hành tháo dỡ, xử lý toàn bộ diện tích nuôi trồng thủy sản trái phép chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép.
594815.jpg
Đợt ra quân này không chỉ nhằm mục tiêu giải tỏa, làm sạch mặt nước, bãi triều mà còn là dịp để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng tài nguyên đất và mặt nước.
59479.jpg
59602.jpg
59603.jpg
Việc huy động đông đảo các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia thể hiện tính rộng rãi, dân chủ và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân trong việc thực thi đúng quy định của pháp luật về quản lý và bảo vệ môi trường biển.
5960.jpg
Hàng trăm héc ta đất bãi triều đã được trả về nguyên trạng.
1000007185.jpg
Vẫn còn một số khu vực bị lấn chiếm để nuôi ngao hoa.
5969.jpg
Với quyết tâm trả lại nguyên trạng môi trường biển, lực lượng chức năng Quảng Ninh kiên quyết xử lý các vi phạm đối với đất mặt nước và các bãi triều ven biển trong thời gian sớm nhất.
Hoàng Dương
#Quảng Ninh #nuôi trồng thủy sản #bảo vệ môi trường #chấn chỉnh vi phạm #công trình trái phép

