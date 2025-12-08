Hàng trăm cán bộ lội nước 'dẹp loạn' nuôi trồng thủy sản trái phép

TPO - Nhiều ngày nay, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã cử hàng trăm cán bộ cơ sở trực tiếp lội nước tháo dỡ các công trình nuôi trồng thủy sản trái phép trên địa bàn toàn tỉnh.
Các tổ công tác này có nhiệm vụ trực tiếp xuống hiện trường để tiến hành tháo dỡ, xử lý toàn bộ diện tích nuôi trồng thủy sản trái phép chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép.
Việc huy động đông đảo các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia thể hiện tính rộng rãi, dân chủ và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân trong việc thực thi đúng quy định của pháp luật về quản lý và bảo vệ môi trường biển.