Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

'Thủy điện xả lũ gây thiệt hại phải đền bù xứng đáng, gây tổn hại tính mạng phải xử lý hình sự'

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - “Tôi nhận thấy, chúng ta chưa thực sự quan tâm đúng mức về thủy điện nhỏ và vừa, đặc biệt là sự an toàn cho nhân dân, cho cộng đồng”, đại biểu Nguyễn Anh Trí nhìn nhận.

"Gần 20 thủy điện nhỏ từng xả lũ gây thiệt hại cho hạ lưu"

Tiếp tục chương trình kỳ họp, chiều 8/12, Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết liên quan đến cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.

Tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) cho hay, phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật còn “rất lộn xộn”, trong đó có đầu tư xây dựng dự án điện lực; phát triển điện gió ngoài khơi, mua bán điện, dầu khí… Nhưng theo ông, có một nội dung rất quan trọng là thủy điện, lại không hề đề cập.

812td2.jpg
Đại biểu Nguyễn Anh Trí. Ảnh: Như Ý

Đại biểu đoàn Hà Nội lưu ý, phát triển năng lượng, làm ra điện là hết sức quan trọng song phải an toàn, không gây hại cho môi trường, an ninh – quốc phòng, đời sống của nhân dân và tính mạng của con người.

Để có một hồ thủy điện an toàn, theo ông Nguyễn Anh Trí, phải đảm bảo nhiều yếu tố như: Có dung tích đủ lớn – căn cứ vào lượng nước mưa an toàn từ 200 năm trở lên; đảm bảo về mùa mưa, hồ chỉ được tích trữ tối đa 50% dung tích; khi nước ở hạ lưu lớn thì không được xả lũ…

Tuy nhiên, theo đại biểu đoàn Hà Nội, có đến gần 20 thủy điện nhỏ đã từng xả lũ gây thiệt hại cho hạ lưu. Đại biểu liệt kê một số thủy điện như Sông Lô 8A, Thác Giềng 1; Nậm Pông; Thủy điện Bản Vẽ... Nguyên nhân chính do các thủy điện này nhỏ, nằm ở vùng đồi núi với địa hình dốc và nhiều suối.

Thủy điện xả lũ dễ gây lũ quét, sạt lở, ngập nhanh. Nhấn mạnh điều này, ông Nguyễn Anh Trí nói, các hồ chứa nhỏ không có dung tích dự trữ đủ lớn để điều tiết lũ — khi mưa lớn, nước về dồn dập, hồ nhanh đầy nên buộc phải xả lũ, dễ gây “lũ ống, lũ quét”. Cùng với đó, quy trình vận hành, thông báo xả lũ, đôi khi thực hiện bất ngờ hoặc không kịp thời, khiến người dân hạ du không có thời gian di dời, phòng tránh.

Theo đại biểu đoàn Hà Nội, quyết định phê duyệt bổ sung, cập nhật quy hoạch phát triển điện quốc gia thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến 2050, có khoảng 200 thủy điện nhỏ và vừa đã được phê duyệt. “Tôi nhận thấy, chúng ta chưa thực sự quan tâm đúng mức về thủy điện nhỏ và vừa, đặc biệt là sự an toàn cho nhân dân, cho cộng đồng”, đại biểu bày tỏ.

Không khắc phục được thì nên đóng cửa

Từ phân tích trên, ông Nguyễn Anh Trí đề nghị rà soát lại tất cả các thủy điện nhỏ và vừa, để khắc phục những nguyên nhân xả lũ gây ra hậu quả xấu. “Nếu thủy điện nào không khắc phục được thì nên đóng cửa hoạt động. Nếu xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải đền bù xứng đáng; gây tổn hại đến tính mạng người dân thì phải xử lý hình sự”, đại biểu đoàn Hà Nội thẳng thắn.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng lưu ý, không cho làm thủy điện nhỏ trên vùng đồi núi với địa hình dốc và nhiều suối, không có quy trình vận hành tiên tiến và an toàn. “Nói chung, cần hạn chế làm thủy điện nhỏ ở nước ta”, ông Nguyễn Anh Trí nêu. Thay vì Thủy điện nhỏ và vừa, ông cho rằng, nên làm điện gió, điện mặt trời – loại năng lượng tái tạo mà Việt Nam có nhiều ưu thế.

“Đã làm thủy điện là phải an toàn, không an toàn dứt khoát không nên làm”, đại biểu quả quyết.

812td.jpg
Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên. Ảnh: Như Ý

Tiếp thu, giải trình về nội dung này, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên nêu rõ, với thủy điện nhỏ, đến nay, chúng ta đã có những quy định hiện hành của các luật liên quan và đã được điều chỉnh tương đối phù hợp.

“Thủy điện nhỏ là công trình trong dài hạn, không phải là yêu cầu quá cấp bách”, nhấn mạnh điều này, Bộ trưởng Công Thương nói sẽ tiếp thu ý kiến của đại biểu và sẽ rà soát, đưa vào Luật Điện lực, dự kiến sẽ được trình Quốc hội vào năm 2026.

Luân Dũng
#thủy điện #xả lũ #an toàn #thiệt hại #quốc hội #đền bù #xử lý hình sự

Xem thêm

Cùng chuyên mục