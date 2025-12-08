Chiều nay, hồ thủy điện lớn nhất miền Nam xả lũ

TPO - Với lý do lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về hồ tăng cao, đơn vị quản lý hồ Thủy điện Trị An (Đồng Nai) sẽ xả lũ qua đập tràn với lưu lượng từ 160m3/s. Việc xả lũ với lưu lượng kể trên nếu kết hợp mưa lớn có thể dẫn tới ngập úng vùng hạ du.

Do lượng nước ở thượng nguồn đổ về nhiều, từ chiều nay (8/12), hồ Thủy điện Trị An sẽ tiến hành xả lũ đợt 3 qua đập tràn.

Theo thông báo, lúc 14 giờ chiều nay, Thủy điện Trị An sẽ tiến hành xả lũ đợt 3 qua đập tràn với lưu lượng 160 m3/s.

Về lý do xả lũ, Thủy điện Trị An căn cứ vào lưu lượng nước ở thượng nguồn đổ về nhiều, thông tin xả điều tiết của các nhà máy thủy điện bậc trên và mực nước hạ du sẽ xuống dần từ ngày 8/12. Do đó Thủy điện Trị An tiến hành xả lũ để điều tiết hồ chứa.

Tính đến 9 giờ sáng nay, mực nước hồ Trị An đang ở mức 61,765 m (cao trình của hồ là 62 m), lượng nước về hồ 940 m3/s. Lượng nước xả về hạ du qua máy phát điện là 493 m3/s.

Hồ Thủy điện Trị An

Tùy theo diễn biến của thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ Thủy điện Trị An, mực nước hạ du sông tại trạm thủy văn Biên Hòa, Thủy điện Trị An có thể điều tiết linh hoạt lưu lượng nước qua đập tràn.

Trước khi xả lũ, Thủy điện Trị An đã thông báo đến Ban Phòng thủ dân sự các cấp, các cơ quan chính quyền địa phương liên quan được biết để chỉ đạo, phối hợp và thông báo cho nhân dân vùng hạ du hồ chứa chủ động có biện pháp phòng ngừa, nhằm tránh những ảnh hưởng có thể xảy ra.

Theo ghi nhận của phóng viên, người dân sống ở khu vực hạ du luôn lo lắng mỗi khi nghe tin hồ Thủy điện Trị An xả lũ vì sợ ngập úng.

Tuy nhiên cũng không ít người dân địa phương lại mong ngóng ngày ngưng xả, đóng đập. Cứ mỗi lần hồ Thủy điện Trị An xả, cá ở hạ nguồn theo con nước bơi ngược lên, khi đến chân đập tràn thì bị chặn lại và người dân lại được mùa bắt cá.

Người dân bắt cá trong đợt hồ Thủy điện Trị An xả lũ đợt 2

Gần đây nhất, vào đầu tháng 12, Thủy điện Trị An đã đóng đóng đập tràn, ngưng xả lũ đợt 2, rất đông người dân đã ùa xuống bắt cá.

Hồ thủy điện Trị An có diện tích mặt nước 323km2, là hồ thủy điện lớn nhất miền Nam trên lưu vực sông Đồng Nai. Ngoài nhiệm vụ phát điện cho lưới điện quốc gia, công trình còn đảm bảo nguồn nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ cho vùng hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai.