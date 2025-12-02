Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Người dân bắt được nhiều cá 'khủng' sau khi thủy điện Trị An ngưng xả tràn

Mạnh Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau thời điểm Nhà máy Thủy điện Trị An ngưng xả tràn, người dân được dịp bắt cá, nhiều người đã bắt được “cá khủng” hơn 10kg.

Sáng 2/12 nhà máy Thủy điện Trị An (xã Trị An, tỉnh Đồng Nai) ngưng xả tràn. Từ 8h cùng ngày, lưu lượng nước xả qua đập tràn ghi nhận là 0 m3 /s. Lưu lượng nước qua tuabin phát điện: từ 450 m3 /s đến 800 m3 /s (tương ứng với công suất từ 240 MW đến 400 MW (tùy theo phương thức huy động của Điều độ Quốc gia - NSMO). Tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du từ 450 m3/s đến 800 m3 /s.

ca-tan4.jpg
Thời điểm nhà máy ngưng xả tràn, hàng trăm người dân được dịp bắt cá

Tùy theo diễn biến của thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ, mực nước hạ du sông tại trạm thủy văn Biên Hòa, Thủy điện Trị An có thể điều tiết linh hoạt lưu lượng nước qua đập tràn.

ca-tan.jpg
Một người dân vác con cá hơn chục kg đánh bắt được

Trước đó, thông tin thủy văn hồ Thủy điện Trị An ghi nhận, vào lúc 16h ngày 1/12, mực nước thượng lưu hồ là 61,182 m. Mực nước hạ lưu tại nhà máy là 4,0 m. Lưu lượng nước về hồ đạt 710 m3 /s. Lưu lượng nước xả qua đập tràn: 160 m3 /s. Lưu lượng nước qua tuabin phát điện: 754 m3 /s.

Trên cơ sở lưu lượng nước về hồ Trị An, mực nước thượng lưu và thông tin xả điều tiết của các nhà máy thủy điện bậc trên, Công ty Thủy điện Trị An ngừng xả nước qua đập tràn.

ca-tan-2.jpg
Vui mừng với thành quả thu được

Trong hơn 1 tháng qua, Nhà máy Thủy điện Trị An liên tục xả tràn điều tiết tăng, giảm lượng nước xả về hạ lưu. Thời điểm xả cao nhất có tổng lưu lượng nước xuống hạ du từ 1.420 m3 /s đến 1.760 m3 /s.

ca-tan-3.jpg
Một con cá "khủng" vào tay dân chài

Ngay sau khi nhà máy đóng các cửa xả, ngưng hoàn toàn việc xả tràn qua đập, hàng trăm người dân đã được dịp bắt cá dưới chân đập thủy điện. Nhiều người bắt được cá "khủng" có trọng lượng hàng chục ki lô gam.

Mạnh Thắng
#Thủy điện Trị An #xả tràn #bắt cá #cá khủng #đồng Nai #thủy điện #lũ

Xem thêm

Cùng chuyên mục