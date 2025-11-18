Bất chấp nguy hiểm, nhiều người liều lĩnh đứng dưới hồ tràn phục bắt cá

TPO - Mưa lớn làm nước hồ Liệt Sơn (phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) dâng cao, chảy qua bờ tràn kéo theo từng đàn cá. Nhiều người dân bất chấp dòng nước chảy mạnh, đứng phía dưới bờ tràn để vợt cá, tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm.

Từng đàn cá vượt bờ tràn hồ chứa nước, dân bất chấp nguy hiểm để bắt (Video: Cao Mỹ Ngọc).

Ngày 18/11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hàng trăm con cá theo dòng nước tràn ra khỏi hồ chứa Liệt Sơn (phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi). Phía dưới chân bờ tràn, nhiều người dân đứng chờ, tay cầm vợt gom cá, bất chấp dòng nước mạnh chảy ồ ạt.

Chỉ sau ít giờ đăng tải, đoạn clip đã thu hút gần một triệu lượt xem. Nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ thích thú khi thấy người dân có thể bắt hàng trăm con cá một cách dễ dàng. Tuy nhiên, một số người cho rằng việc làm này quá nguy hiểm.

Theo bà Cao Mỹ Ngọc, người ghi lại đoạn clip, sự việc diễn ra vào khoảng 12h ngày 17/11. Thời điểm này, do mưa lớn liên tục, mực nước hồ Liệt Sơn dâng cao và bắt đầu chảy qua bờ tràn. Đàn cá hàng trăm con theo dòng nước trôi xuống phía dưới. Nhiều người phát hiện sự việc đã cầm vợt đứng cuối bờ tràn để bắt cá.

Khu vực bờ tràn nước chảy xiết, gần đó là khu vực nước khá sâu rất nguy hiểm.

“Đàn cá này rất nhiều, chủ yếu là cá mè và cá trôi. Một số người đi làm rẫy gần đó phát hiện nên dùng vợt để bắt. Sự việc này kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ. Lượng nước chảy qua tràn tuy không lớn nhưng rất xiết. Khu vực cuối tràn lại là đoạn nước sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn”, bà Ngọc nói.

Ông Hà Thế Vinh - Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ngày 17/11 tại Quảng Ngãi có mưa lớn, khiến lượng nước đổ về hồ Liệt Sơn tăng nhanh, dẫn đến nước dâng cao chảy qua bờ tràn.

“Người dân sống gần hồ Liệt Sơn biết khi nước qua tràn sẽ có cá trong hồ thoát ra ngoài. Vì vậy nhiều người đã theo dõi và canh sẵn để bắt cá. Chúng tôi phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền cho người dân, tuy nhiên một số người vẫn bất chấp nguy hiểm để bắt cá. Chúng tôi chỉ có thể tuyên truyền, không có chế tài nào để ngăn cấm người dân”, ông Vinh nói thêm.