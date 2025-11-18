Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Bất chấp nguy hiểm, nhiều người liều lĩnh đứng dưới hồ tràn phục bắt cá

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mưa lớn làm nước hồ Liệt Sơn (phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) dâng cao, chảy qua bờ tràn kéo theo từng đàn cá. Nhiều người dân bất chấp dòng nước chảy mạnh, đứng phía dưới bờ tràn để vợt cá, tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm.

Từng đàn cá vượt bờ tràn hồ chứa nước, dân bất chấp nguy hiểm để bắt (Video: Cao Mỹ Ngọc).

Ngày 18/11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hàng trăm con cá theo dòng nước tràn ra khỏi hồ chứa Liệt Sơn (phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi). Phía dưới chân bờ tràn, nhiều người dân đứng chờ, tay cầm vợt gom cá, bất chấp dòng nước mạnh chảy ồ ạt.

Chỉ sau ít giờ đăng tải, đoạn clip đã thu hút gần một triệu lượt xem. Nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ thích thú khi thấy người dân có thể bắt hàng trăm con cá một cách dễ dàng. Tuy nhiên, một số người cho rằng việc làm này quá nguy hiểm.

Theo bà Cao Mỹ Ngọc, người ghi lại đoạn clip, sự việc diễn ra vào khoảng 12h ngày 17/11. Thời điểm này, do mưa lớn liên tục, mực nước hồ Liệt Sơn dâng cao và bắt đầu chảy qua bờ tràn. Đàn cá hàng trăm con theo dòng nước trôi xuống phía dưới. Nhiều người phát hiện sự việc đã cầm vợt đứng cuối bờ tràn để bắt cá.

4313692306554060798-1.jpg
4313692306554060798.jpg
Khu vực bờ tràn nước chảy xiết, gần đó là khu vực nước khá sâu rất nguy hiểm.

“Đàn cá này rất nhiều, chủ yếu là cá mè và cá trôi. Một số người đi làm rẫy gần đó phát hiện nên dùng vợt để bắt. Sự việc này kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ. Lượng nước chảy qua tràn tuy không lớn nhưng rất xiết. Khu vực cuối tràn lại là đoạn nước sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn”, bà Ngọc nói.

Ông Hà Thế Vinh - Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ngày 17/11 tại Quảng Ngãi có mưa lớn, khiến lượng nước đổ về hồ Liệt Sơn tăng nhanh, dẫn đến nước dâng cao chảy qua bờ tràn.

“Người dân sống gần hồ Liệt Sơn biết khi nước qua tràn sẽ có cá trong hồ thoát ra ngoài. Vì vậy nhiều người đã theo dõi và canh sẵn để bắt cá. Chúng tôi phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền cho người dân, tuy nhiên một số người vẫn bất chấp nguy hiểm để bắt cá. Chúng tôi chỉ có thể tuyên truyền, không có chế tài nào để ngăn cấm người dân”, ông Vinh nói thêm.

Hồ chứa nước Liệt Sơn có diện tích lưu vực gần 37km2, có khả năng cung cấp nước tưới cho 2.500ha lúa, hoa màu cho các xã phía Nam tỉnh Quảng Ngãi.

Nguyễn Ngọc
#Nguy hiểm bắt cá trong mưa lớn #Ảnh hưởng của mưa lớn đến hồ chứa #Hành động của người dân trong mùa lũ #Quản lý và tuyên truyền về an toàn thủy lợi #Tác động của mưa lớn đến hồ Liệt Sơn #Nguy cơ mất an toàn khi bắt cá tràn hồ #Phản ứng cộng đồng trước hiện tượng tự nhiên #Vai trò của hồ chứa trong phát triển nông nghiệp #Tình trạng bắt cá trái phép và an toàn

Xem thêm

Cùng chuyên mục