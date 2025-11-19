Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Chủ trại cá tầm bị nước cuốn trôi mất tích

Thái Lâm

TPO - Một chủ trại cá tầm ở tỉnh Lâm Đồng bị nước lũ cuốn trôi mất tích khi đang tìm cách chống dòng lũ tràn vào trang trại.

Tối 19/11, lãnh đạo UBND xã Lạc Dương (Lâm Đồng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi mất tích.

Trước đó, vào khoảng 16h30 cùng ngày, ông Thắng (38 tuổi, chủ một trang trại nuôi cá tầm ở thôn Đông Mang, xã Lạc Dương) bị nước lũ cuốn trôi trong lúc tìm cách chắn dòng nước đang đổ về trang trại. Tuy nhiên trong quá trình tìm hướng chống lũ, ông Thắng không may bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi.

z7241915300168-6bef37f0d070d94031ebc155109bd07a.jpg
Khu vực người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi.

Nhận tin báo, UBND xã Lạc Dương đã huy động lực lượng tại chỗ và phối hợp với lực lượng cứu nạn cứu hộ tỉnh Lâm Đồng tiếp cận hiện trường. Đến khoảng 18h, lực lượng chức năng đã tiếp cận được khu vực ông Thắng gặp nạn. Tuy nhiên, do trời tiếp tục mưa lớn, nước lũ dâng cao và chảy xiết, công tác tìm kiếm vẫn chưa thể triển khai an toàn.

Lực lượng chức năng cho biết sẽ túc trực xuyên đêm, chờ điều kiện thời tiết cho phép để tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Thái Lâm
#nước lũ #Lâm Đồng #trang trại cá #cứu hộ #mất tích #người đàn ông #nước lũ cuốn trôi

Xem thêm

Cùng chuyên mục