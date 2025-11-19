Chủ trại cá tầm bị nước cuốn trôi mất tích

TPO - Một chủ trại cá tầm ở tỉnh Lâm Đồng bị nước lũ cuốn trôi mất tích khi đang tìm cách chống dòng lũ tràn vào trang trại.

Tối 19/11, lãnh đạo UBND xã Lạc Dương (Lâm Đồng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi mất tích.

Trước đó, vào khoảng 16h30 cùng ngày, ông Thắng (38 tuổi, chủ một trang trại nuôi cá tầm ở thôn Đông Mang, xã Lạc Dương) bị nước lũ cuốn trôi trong lúc tìm cách chắn dòng nước đang đổ về trang trại. Tuy nhiên trong quá trình tìm hướng chống lũ, ông Thắng không may bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi.

Khu vực người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi.

Nhận tin báo, UBND xã Lạc Dương đã huy động lực lượng tại chỗ và phối hợp với lực lượng cứu nạn cứu hộ tỉnh Lâm Đồng tiếp cận hiện trường. Đến khoảng 18h, lực lượng chức năng đã tiếp cận được khu vực ông Thắng gặp nạn. Tuy nhiên, do trời tiếp tục mưa lớn, nước lũ dâng cao và chảy xiết, công tác tìm kiếm vẫn chưa thể triển khai an toàn.

Lực lượng chức năng cho biết sẽ túc trực xuyên đêm, chờ điều kiện thời tiết cho phép để tổ chức tìm kiếm nạn nhân.