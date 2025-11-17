Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Cận cảnh cầu Nước Bao bị lũ cuốn sập, gần 300 hộ dân bị cô lập

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lũ lớn tràn về cuốn sập cầu Nước Bao, khiến 280 hộ/1.212 nhân khẩu ở thôn Mang Nà và Nước Bao (xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) bị cô lập hoàn toàn. Giao thông chia cắt, khiến việc đi lại, học tập và tiếp cận nhu yếu phẩm rơi vào cảnh tê liệt. Hiện chính quyền địa phương và người dân đã làm cầu tạm bằng những thanh tre để bà con đi bộ qua lại khu vực này.

Cầu bị gãy đôi

Chiều 17/11 ghi nhận của PV tại hiện trường, nước từ thượng nguồn vẫn ầm ầm đổ về, cuốn theo rác thải, cây gỗ bịt kín chân cầu, dồn áp lực khiến mố cầu Nước Bao phía tây dài khoảng 5m sập hoàn toàn, tuyến đường ĐX.46 đoạn từ thôn Tà Lương qua thôn Nước Bao và Mang Nà (xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) bị chia cắt hoàn toàn.

Cầu bị đứt gãy, dòng chảy xiết lộ rõ những khoảng trống sâu hoắm ngay dưới chân trụ. Lực lượng chức năng xã Sơn Hà đã lập chốt chặn, căng dây, dựng biển cảnh báo, tuyệt đối không cho người dân và phương tiện liều mình qua lại.

799adbaa6f7de323ba6c.jpg
tp-2982.jpg
tp-2988.jpg
tp-2941-2714.jpg
Cầu Nước Bao (xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) bị lũ cuốn trôi.

Theo người dân địa phương, mưa lớn kéo dài từ ngày 16/11 đến nay đã khiến nước lũ dâng cao đột ngột, gây sập cầu trong sáng 17/11.

“Cầu sập khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn, xe máy, ô tô đều bó tay. Nước lớn vậy, người dân chỉ dám chờ rút bớt để lội bộ. Mong chính quyền sớm khắc phục để cuộc sống ổn định trở lại”, ông Đinh Văn Bỉ (65 tuổi, trú xã Sơn Hà) chia sẻ.

Ông Đinh Văn Vía (61 tuổi) cho biết, sáng nay hàng chục học sinh, giáo viên buộc quay về vì không thể sang bên kia cầu. Chỉ mong dựng cầu tạm để bọn nhỏ đi học, chứ lũ lên thất thường thế này rất nguy hiểm.

tp-2985.jpg
tp-2973.jpg
tp-2984.jpg
Rác, cây gỗ từ trên thượng nguồn theo dòng chảy tràn xuống khu vực chân cầu.

Theo thống kê ban đầu, 288 hộ/1.212 nhân khẩu tại hai thôn Mang Nà và Nước Bao đang bị cô lập hoàn toàn sau khi cầu Nước Bao bị sập. Người dân không thể ra ngoài mua nhu yếu phẩm, tiếp cận các dịch vụ y tế hoặc di chuyển tới nơi làm việc, học tập.

Dựng cầu tạm bằng tre để người dân qua lại

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hà Trần Văn Luật cho biết, ngay sau khi nắm thông tin cầu bị sập, xã đã huy động lực lượng công an, Ban Chỉ huy quân sự xã Sơn Hà tới hiện trường để chốt chặn và cắm biển cảnh báo, tuyệt đối không cho người dân qua lại khu vực nguy hiểm. Đối với các trường hợp cần đi lại khẩn cấp như người bệnh, học sinh có việc gấp, lực lượng tại chốt sẽ hỗ trợ đưa qua khu vực bị chia cắt.

tp-2983.jpg
tp-2946.jpg
tp-2980.jpg
Nước lũ chảy xiết, gây sập mố cầu.

Theo ông Luật, ngay trong chiều nay, chính quyền đã huy động lực lượng cùng người dân hai thôn Mang Nà và Nước Bao dùng tre và ván để làm một cây cầu tạm tại vị trí cầu Nước Bao bị sập nhằm phục vụ việc đi lại trước mắt.

“Địa phương đã kiểm tra hiện trường, dự kiến ngày mai (18/11) sẽ đưa sắt thép vào để làm một cầu dầm thép tạm nhằm bảo đảm các phương tiện qua lại an toàn. Hôm nay, lực lượng tại chỗ chỉ làm tạm để người dân đi bộ”, ông Luật thông tin.

tp-2974.jpg
tp-2990.jpg
tp-2975.jpg
tp-2938.jpg
Lực lượng địa phương và người dân dùng tre để dựng tạm cầu.
tp-2957.jpg
Lực lượng chức năng rào chắn hai bên cầu Nước Bao.

Về đảm bảo nhu yếu phẩm cho người dân, chính quyền đã làm việc với các cửa hàng tạp hóa tại hai thôn Mang Nà và Nước Bao để chuẩn bị lượng hàng thiết yếu tại chỗ. Trưởng thôn có trách nhiệm cấp phát khi người dân thiếu hụt lương thực; trường hợp khan hiếm sẽ điều tiết từ trung tâm xã vận chuyển lên bổ sung.

Trước đó, sáng 17/11, nước lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh đã làm sập cầu Nước Bao thuộc tuyến ĐX. 46, gây chia cắt hoàn toàn 280 hộ/1.212 nhân khẩu ở thôn Mang Nà và Nước Bao. Giao thông chia cắt, khiến việc đi lại, học tập và tiếp cận nhu yếu phẩm rơi vào cảnh tê liệt.

Hiện chính quyền xã Sơn Hà đã rào chắn hai bên đầu cầu Nước Bao, đồng thời theo dõi tình hình lũ và triển khai các phương án ứng cứu khi cần thiết.

Nguyễn Ngọc
#Sạt lở cầu Nước Bao #Ảnh hưởng lũ lụt đến sinh hoạt #Cô lập cộng đồng dân cư #Huy động cầu tạm bằng tre #Ứng phó thiên tai địa phương #Chia cắt giao thông vùng lũ #Bảo đảm nhu yếu phẩm khẩn cấp #Tình hình mưa lớn và sạt lở #Hỗ trợ đi lại và an toàn dân sinh #Phản ứng ứng cứu khẩn cấp của chính quyền

