Nước sông Ba đang dâng mạnh, một cầu bị sập

TPO - Mực nước trên sông Ba, Gia Lai đoạn qua cầu Bến Mộng đã trên mức báo động 3, hơn 2,16 m, nhiều nơi ngập nặng. Cầu Kliếc nằm trên đường Trường Sơn Đông đoạn qua thôn 4 (xã Pờ Tó) bất ngờ bị sập do ảnh hưởng của nước lũ đổ về.

Lực lượng công an giúp người dân ven sông ở địa bàn thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa di chuyển người, tài sản.

Rạng sáng 7/11, do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13), lũ ở thượng nguồn sông Ba (phía tây Gia Lai) đã đổ về với lưu lượng rất lớn khiến nhiều khu vực thuộc các xã, phường ven sông ở địa bàn thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa cũ (Gia Lai) chìm trong biển nước.

Khoảng 4h cùng ngày, mực nước trên sông Ba đoạn qua cầu Bến Mộng đã trên mức báo động 3, hơn 2,16 m. Lượng nước đổ tăng mạnh từ 3.000 m3/s đến 6.000 m3/s khiến nhiều nơi rơi vào tình trạng ngập nặng. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân cũng như giảm thiểu thiệt hại về tài sản, chính quyền các xã Ia Tul, Ia Sao, phường Ayun Pa… lực lượng công an đã khẩn trương giúp dân sơ tán và di dời tài sản đến nơi an toàn ngay trong đêm.

Mực nước sông Ba lên nhanh.

Bên cạnh đó, nước ở khu vực cầu Quý Đức trên đường Trường Sơn Đông (đọan qua phường Ayun Pa) cũng lên nhanh. Từ khoảng 3h30 sáng 7/11, lực lượng công an đã chốt chặn phong tỏa đầu cầu ở phía phường Ayun Pa, cấm các phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn trong khi chờ nước rút.

Cầu Kliếc bị sập.

Khoảng 1h cùng ngày, cầu Kliếc nằm trên đường Trường Sơn Đông đoạn qua thôn 4 (xã Pờ Tó) bất ngờ bị sập do ảnh hưởng của nước lũ đổ về. Phần đường dẫn lên cầu và một phần mố cầu đã sập với chiều dài khoảng 10 m và bị nước lũ cuốn trôi. Rất may thời điểm này không có phương tiện qua lại.

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã Pờ Tó đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp cùng Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh) chốt chặn tại đầu cầu ngăn không cho các phương tiện qua lại.